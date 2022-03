"Pali bácsi, ez az egész nélküled egyáltalán nem jöhetett volna létre!” – írta a falu polgármestere, Fűrész György, aki közösségi oldalán számolt be a változásokról, és bejegyezésében egyben meg is köszönte az eddigi elnök áldozatos, több évtizedes munkáját. Az új elnök Csöngedi Károly lett, akit a csókakőieknek nem kell bemutatni, hiszen sok más mellett hosszú évek óta várlovag a Várbarátok Társaságában, korábban volt önkormányzati képviselő, tevékenykedett a helyi futballklubban, és polgárőrként is segítette a települést. 2020- ban Csókakőért Érdeméremmel jutalmazták.

– Pali bácsi döntése minket is némileg meglepett, még akkor is, ha a vezetőség mandátuma amúgy most járt le. Igaz, nekem szólt néhány hónapja, és arra kért, gondolkozzak el azon, vállalnám-e az elnöki teendőket a továbbiakban. Gondolkoztam, ám mégsem vettem annyira komolyan a kérdést, így kicsit én is meglepődtem a döntésén – mondta az új elnök, aki hozzátette, a vezetőség megbízatása amúgy rendesen öt évre szól, de most a járványidőszak miatt ez kitolódott. A szombati közgyűlés két jelölt közül választhatott, a másik jelölt Bokor Elemér volt. A szavazás szoros eredménnyel zárult, de 22-21 arányban Csöngedi Károly javára dőlt el, aki tehát a következő ötéves ciklusban a Várbarátok Társaságának elnökeként folytatja. – Már a szavazás előtt megegyeztünk lovagtársammal, hogy eredménytől függetlenül igyekszünk felosztani majd a munkát egymás között, ugyanis mind a ketten aktívan dolgozunk még, és munka mellett nehéz a sok feladatot egyedül végezni. Arra gondoltunk – és ez újdonságot jelent a társaság életében, eddigi működésében –, hogy beterjesztünk egy javaslatot a várlovagok vezetőségéhez alelnöki pozíció létrehozására.

Így a feladatok megoszthatók – fűzte hozzá Csöngedi Károly, aki hozzátette, Sörédi Pál – ugyan nyugdíjasként, de szintén más, önként vállalt feladatok mellett – rengeteget dolgozott, és annak is nagyon örül, hogy nem vonult vissza teljesen: a továbbiakban tapasztalataival, tanácsaival segíti majd az új elnökség munkáját. A munka mennyisége idővel dagadt ekkorára, részben, mivel ma már jóval előrébb tart a vár feltárása és rekonstrukciója, mint annak idején, részben a civil törvény változásai miatt, amelyek új feladatokat adtak. Ugyanakkor az utóbbi időben megjelentek különböző pályázati lehetőségek is, amik nyilván hasznosak, de szintén sok adminisztrációval járnak.

Aki azt hiszi, hogy a végéhez közeledik a vár felújításával kapcsolatos projekt, bizony téved! Számos elképzelés van még, amit szeretnének megvalósítani. Aktuálisan tetőt húznának a fellegvár egy része fölé, illetve elkezdenék az alsó vár területén legutóbb feltárt épületmaradványokat érintő állagmegóvási munkákat. – Ha lenne rá pénz. Az elmúlt két évben ugyanis a járvány elleni védekezés miatt többek között a várak felújítására szánt összegből is elvontak. Abban reménykedünk, hogy a választásokat követően ismét lesznek olyan források – nem néhány millió forintról beszélünk –, amiből nekünk is jut majd. Hosszú távon úgy tervezzük, hogy az alsó várat is felépítjük, látogathatóvá tesszük – árulta el Csöngedi. A várra fordított idő, pénz és energia – minden hónap utolsó szombatján továbbra is társadalmi munkában gazolnak, terepet rendeznek, takarítanak a társaság tagjai – láthatóan nem vész kárba, hiszen a csókakői vár népszerűsége töretlen. Az elmúlt hosszú hétvégén is rengetegen látogattak a várhoz, ahová a belépés egyelőre ingyenes, de vannak elképzelések arra, hogy hosszú távon bevétel is legyen a község látványosságából, ne csak kiadás.