Több mint fél évszázada cipeli a hátán a Bakonycsernyei és Súr közötti út a személyautók a buszok és az erdészeti, fát szállító teherautók tömegét. Az ötvenes évek végén kiépített útszakasz 1974 ben esett át némi ráncfelvarráson ám azóta egyre inkább összetörik az útpálya és egyre több kátyú van a burkolaton.

Most délelőtt tartottak projekt nyitó rendezvényt a József Attila és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál Bakonycsernyén hiszen onnan indul az út és elmegy egészen Súr községig.

A közbeszerzési eljárás már folyamatban van ha minden papírforma szerint halad akkor akár már jövő tavasszal elindulhatnak az útfelújítás gépei. Nemcsak az útpálya újul meg 205 millió forintból, de biztonságos buszmegálló peron és járda is készül.

A projekt nyitó eseményen Sógorka Miklós, Súr polgármestere, Törő Gábor országgyűlési képviselő Molnár István a Magyar Közút Fejér megyei igazgatója és Turi Balázs Bakonycsernye polgármestere mondta el a projekt részleteit.

Még az ötvenes évek végén épült meg az a közút, mely összeköti Bakonycsernyét és a felette elterülő Súr községet. A szakasz jelentős forgalmat bonyolított korábban is, hiszen nem csak a két, egymással szomszédos település lakosai járnak arra, hanem az erdészet fakitermelésnél használt teherautói is. Több mint másfél évtizeddel később, 1974-ben felújították némiképp a szóban forgó útpályát, de azóta folyamatosan pusztul az alapja, töredezik a felülete és szaporodnak, valamint mélyülnek a kátyúk.

Hétfőn délelőtt tartottak sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvényt a József Attila és a Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében. Törő Gábor országgyűlési képviselő reményét fejezte ki az eseményen, hogy az út megújulásával biztonságosabban tudják majd elérni a súriak a munkahelyeket és az egyéb, általuk igénybevett szolgáltatásokat.

A továbbiakban Molnár István beszélt. A Magyar Közút Fejér megyei igazgatója a műszaki tartalom ismertetése során elmondta: -A 8108-as összekőtő út mintegy 3.5 kilométeren, vagyis teljes hosszában megújul. Az adott szakaszon nagy a teherautó és a buszforgalom is, ami jól látszik az útpálya állapotán. A kivitelezés során több réteg aszfalt kerül majd rá és lesz, ahol meg kell oldani az összetört pályaszerkezet teljes cseréjét is.

Az igazgató arra is kitért, hogy a beruházás keretében a vízelvezetés problémáját is megoldják majd és megújul a Dalosdi patak hídja is. Azt is megtudtuk, hogy mivel a csernyei szakaszon nagyon szűk, nagyjából öt méter széles az út és nincs vele párhuzamosan se árok, se járda, ezért ezeket az elemeket is bevették a fejélesztésbe, éppúgy, ahogy egy újonnan készülő autóbuszperont is. A várakozások szerint maga a kivitelezés majd 2023 tavaszán indulhat el, ha megfelelő ütemben zajlik le a kivitreli tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárás.

Sógorka Miklós, Súr polgármestere hangsúlyozta: - Településünk életvitelszerűen kötődik Bakonycsernyéhez, Fejér megyéhez így közvetlen buszjárataink indultak el az elmúlt években Székesfehérvárra és ezek száma szaporodik, ám nem csak a móri ipari parkban dolgozó súriak buszai járnak erre, hanem a mentők is, ugyanis, bár Súr Komárom-Esztergom megyei település de mégis, egészségügyi ellátás tekintetében a Fejér Megyei Szent György Kórházhoz tartozunk.

Turi Balázs Bakonycsernye polgármestere hozzátette: -Fontos, hogy a Deák utca csatlakozásától egészen a település végét jelző tábláig kiépül a járda és az, is, hogy a többi buszmegállónkhoz hasonlóan itt is biztonságos lesz majd a fel- és leszállás.