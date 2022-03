A Fanta-villa néven is ismert épületben az évtizedek alatt működött már mozi, teaház, ifjúsági klub, néptáncszakkör, dalárda és városi fiókkönyvtár, sőt átmenetei tantermeket is biztosított a diákok számára. Azonban az 1946 óta működő épület falai, burkolatai és bútorzatai magukon hordozták az idő nyomait.



Rá is fért a házra az alapos felújítás, aminek most az egyik üteme készült el. Ez a helyszín ,a város kulturális életének és Öreghegy közösségének egyik központi épülete – ezt már Cser-Palkovics András, Fehérvár polgármestere mondta a szombat délelőtti hivatalos átadón. Beszédében köszönetét fejezte ki a tervezőnek és a kivitelezőnek, hogy határidőn belül végeztek a munkával, ami azért fontos, mert az intézmény több szavazókörnek is helyet ad az április 3-iaz országgyűlési választásokon. Reményei szerint, a jövőben folytathatják az épület emeletének felújítását.



A megnyitón felszólalt Östör Annamária öreghegyi önkormányzati képviselő is, aki elmondta, hogy nagy izgalommal készült az átadóra. Mint mondta, ő maga is most látja először teljes pompájában az elkészült munkát: „Az épület tiszta, harmonikus lett! – mondta, hozzátéve, hogy a ő maga is ebben a városrészben nőtt fel, és már akkor is fontos része volt a közösségi ház az itt élők életének, ahogy neki is.



Ünnepi beszédet mondott továbbá az SZKKK igazgatója, Juhász Zsófia is, aki szintén méltatta a tervező és a kivitelező munkáját, hogy a tavaszi szezonra elkészülhetett az épület. Végezetül megköszönte a Székesfehérvári Nosztalgia Klub Egyesület és az Öreghegyi Nyugdíjas Klub tagjainak, hogy részt vettek az intézmény kertjének rendbetételében is.



Ami a felújítást illeti: korszerűsödött az épület földszintjének teljes villamoshálózata, komplett gépészeti és építészeti átalakításon ment keresztül, amely magában foglalja a helyiségek padló- és falburkolatát és mennyezetét is. A büfé szintén átalakításon esett át, amellyel barátságosabb lett a földszinti előtér is. Emellett a kiállítótermek korszerű, kifejezetten kiállítások megvilágítására alkalmas lámparendszert kaptak.



A megújult közösségi házat ma este 18.30-től láthatja a nagyközönség a Nyitva című programon keretében: koncertezik a Kamilka & Pesti Sikk, valamint Nánási Pál fotókiállításának megnyitójára