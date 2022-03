„Meg kell védenünk a közös eredményeinket!” – a megjelent politikusok – Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár és Bálint Istvánné, Bicske város polgármestere – ezt tűzték zászlajukra a bicskei lakossági fórumon. – A nemzeti lobogónk színei, amit a szívünk fölé, a mellünkre tűztünk március 15-e alkalmával, azt a három erényt szimbolizálják, ami a magyarság eszményét testesíti meg: a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt. Ezzel a hármas erénnyel szeretnénk a választásokig haladni előre, hogy megvédjük a magyar családokat! – hangsúlyozta Tessely Zoltán, a Fidesz– KDNP Fejér megye 03. számú választókerületi országgyűlési képviselőjelöltje.

Bicske város polgármestere, Bálint Istvánné szintén az elmúlt több mint egy évtized munkáját, fejlődését emelte ki. Mint mondta, bárki, aki a városban látogatást tesz, csodájára járhat az elért fejlődésnek. Ezt az utat szeretné folytatni a település! A szociális ügyekért felelős államtitkár, Fülöp Attila előadásában az elmúlt 12 év küzdelmeire, sikereire, valamint a magyar gyermekvédelmi törvény fontosságára is rávilágított. Hangsúlyozta, hogy a határozott kiállás része a hagyományos családmodell melletti kiállás is. Gyermekeink életének, biztonságának és jövőjüknek talán a legfontosabb kérdése az erről szóló népszavazás április 3-án, amikor kijelenthetjük, nem kérünk az LMBTQ-lobbi propagandájából.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a baloldal semmit nem változott. A magyar emberek helyett továbbra is más, nemzetközi érdekeket kívánnak kiszolgálni. Felidézte: most is és korábban is (2006-ban) fűt-fát ígértek a választási kampányban, majd hatalomra jutva szemrebbenés nélkül nemcsak csökkentették a családtámogatásokat, hanem gyakorlatilag eltüntették a család- és otthontámogatási rendszert. Ezzel szemben az Orbán-kormány kirántotta az országot a csőd széléről, és egy olyan rendszert hozott létre, ami párját ritkítja Európában. Hangsúlyozta: 2010-ben a kormány egy olyan országot vett át, ahol 3,7 millió ember dolgozott, 73 500 forint volt a minimálbér, ezzel szemben ma 4,7 millió ember dolgozik és 200 ezer forint a minimálbér. Kiemelte azt is, a választások legfőbb tétje hazánk biztonságának és stabilitásának biztosítása, amelyet a baloldal felelőtlen kijelentéseivel veszélybe sodor. A kormánypártok álláspontja az, hogy az országnak ki kell maradnia a háborúból. Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt! – emelte ki nyomatékosan.