A parkolók megteltek, a virágboltok előtt rendre sor állt, az aggódó férfiak egy négyzetméterre eső száma pedig igencsak sok volt. Hiszen valljuk be, a virág akkor a legszebb, ha friss, és egyébként is miért ne hagynák az utolsó pillanatra a beszerzést? Így sokkal izgalmasabb nekik is az egész kaland, ami a legtökéletesebb meglepetés megtalálását foglalja magába.

Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire volt nagy roham Fehérváron, mi volt a legkelendőbb virág, és hogyan bírták energiával a nőnapi rohamot az eladók?

Első utunk a Városi Piacra vezetett, hiszen itt rengeteg portéka közül válogathatnak az urak, és valljuk be, ha virágról van szó, sokaknak a piac jut először eszébe. Itt meghosszabbított nyitvatartással várták a vásárlókat, akik egészen este 18 óráig vásárolhattak. Délután 3 óra körül érkeztünk, tehát a reggeli roham után, de még a délutáni előtt. Így is sokan nézelődtek, egy-egy standnál pedig a megszokottnál jóval több virágárus tevékenykedett, és nyújtott segítséget. Még áru is érkezett a délutáni órákban, hiszen számítottak azokra, akik munka után érkeznek majd.

Klára, az egyik virágárus kérdésünkre elmondta, hogy jellemzően mindig a nyolcadika a legerősebb forgalmú nap, így fel voltak készülve, hogy ez most sem lesz másképp. Szálas virág, csokor, cserepes virág mindenből fogyott bőségesen, hiszen mindenkinek más a kedvence. Bőven akadtak nagy tételben vásárlók is, így biztosan sok férfi aranyozta be a kolléganők napját, ez esetben a tulipán volt a sláger.

Nikolett a piac másik szegletében árulta társával a szebbnél szebb virágokat. Ahogy mondja, náluk a kiültethető növények voltak a kelendőek, valamint a cserepesek. Ha szálas virág, akkor a tulipán volt a klasszikus, de nem maradhatott el a közkedvelt rózsa sem. Vittek mindenből, fel is készültek bőséges árukészlettel, hogy mindenki igényeit ki tudják elégíteni. Nagyon az utolsó pillanatra, sőt inkább az utolsó utáni pillanatra hagyták a férfiak a virágok beszerzését, így nem unatkoztak – mondta mosolyogva a kedves hölgy.

A Várkörúton található virágüzletben is három hölgy fogadott, valamint szebbnél-szebb virágok sokasága. Ez a hely igazán elvarázsolja az embert. A férfiak itt is egymásnak adták a kilincset, és a telefonos megrendelés sem maradhatott el, természetesen ez is az utolsó pillanatban. Itt este hét óráig várták a vásárlókat, és a legnagyobb roham pedig a délutáni órákban volt, amikor a munkából hazaigyekvő urak, még gyorsan betértek egy szál, vagy egy csokor virágért. A tavaszi virágok voltak a legkelendőbben, csodaszép csokrokkal készültek, rendeléseket is fogadtak, de a szálas virágok is fellelhetőek voltak ugyanúgy.

Az Alba Plázában lévő virágbolt bizonyította a leginkább, hogy nem volt sok szabad perce ma a virágárusoknak. Itt már a bejárat előtt várakoztak az emberek, és hiába vártam a pillanatra, amikor feltehetem kérdéseim – hiszen a vevő az első – ez a perc nem jött el, ugyanis egyre többen és többen lettek. A csokrokat szorgosan kötötték a hölgyek, az urak pedig türelmesen vártak. Voltak kész csokrok is, és cserepes darabok, így mindenki kedve szerint válogathatott az üzletben.

Természetesen vannak olyanok, akiknek sokkal inkább esik útba egy-egy bevásárlóközpont, vagy nem akarnak bajlódni a belvárosi parkolással. Nos, két üzletet is szemügyre vettünk, és a képek magáért beszélnek, hogy itt aztán tényleg mindent elvittek, így aki erre a lapra tett fel mindent, bizony csalódott és törhette a fejét a B opción. Az édességes polcok sem szakadtak le a termékek mennyiségétől, hiszen tudjuk a virág és csoki kombinációja a legtökéletesebb választás.

Nos a fehérvári férfiak bebizonyították, hogy ha az utolsó pillanatban is, de mindent megtesznek azért, hogy ezen a különleges napon, a hölgyek kedvében járjanak.