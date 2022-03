– Hogyan lehet hulladékból ötletes és viselhető ruhadarabokat készíteni? Ezt mutatták be az intézmény vállalkozó szellemű diákjai. Fény derült arra, hogy miként varázsolódik hordható ruhanemű kidobott CD-ből, újrahasznosított papírból és pillepalackból – tájékoztatta lapunkat Hollósi Lászlóné iskolaigazgató. – A világ hulladéktermelése szinte korlátlan mennyiségben és formában szállít ilyen típusú anyagokat. Lehet, hogy rövidesen az elegancia elengedhetetlen kelléke lesz a műanyag palack és az autógumi, a fémforgács és a szemétre dobott számítógép billentyű…

A soponyai általános iskola több éve már az Örökös ökoiskola cím birtokosa. Az intézmény életében kiemelt helyet foglal el a környezeti nevelés, a környezettudatosság kialakítása, a környezet védelme, amely maga után vonja a fenntarthatóságot.

Ennek jegyében készítették a gyerekek szüleik segítségével az újrahasznosított anyagokból a különböző, csinos ruhákat, táskákat, ékszereket, melyeket egy jó hangulatú zenés divatbemutatón be is mutattak társaiknak. Egy kis kreativitással tökéletesen viselhető modellek születtek a közönség nagy örömére. Hordható a csokipapír, a műanyag zacskó vagy akár a rendőrségi zárókordon műanyag szalagja is!

– Ez a nap közelebb vitte a tanulókat ahhoz, hogy életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá – tette hozzá Hollósiné Anikó.