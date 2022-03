A legrangosabb közjogi eseményén elsőként a házigazda, Molnár Krisztián szólalt fel. A közgyűlés elnöke beszédében összefoglalta az elmúlt időszak eseményeit, a fejlesztések sorát és a jövőbeli terveket is. Ünnepi köszöntőjének végén megköszönte az országgyűlési képviselőknek az eddigi közös munkát, bízva a folytatásban.

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője erős közösségnek nevezte a megye lakóit. A politikus azt mondta:

-Van szándékunk, erőnk és víziónk a jövőre nézve. Köztük szerepel a tervezett négysávos 81-es főút, egy nagysebességű, háromszázzal haladó, a megyét is érintő vasútvonal és több energetikai fejlesztés is.

Törő Gábor gratulált a kitüntetetteknek, akik bizonyítják, hogy minden faluban, és városban élnek olyan emberek, akik tenni akarnak a közösségért és az országért.

Molnár Krisztián a beszédeket követően átadta a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet. Elsőként Miklósa Erika Liszt Ferenc-díjas, Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas koloratúrszoprán operaénekes, kapta az elismerést, aki tavaly óta a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

A másik díszpolgár Zimmermann Sebestyénné Kopp Róza Mária, Piri néni lett, akinek még nagyszülei nyitották 1915-ben azt a vendéglőt, ahol Piri néni is született és ami azóta is- az államosított időszakot kivéve – a család tulajdonában van. Piri néni életében meghatározó szerepet tölt be a sváb és bányász hagyományok ápolása és őrzése.

A díjkiosztót követően a Szent György Kórház Kórusának műsora csendült fel a megyeháza dísztermében.

Szakmai díjak

A megyeházán, a díszpolgári címeket követően átadták a szakmai díjakat is.

A Dr. Berzsenyi Zoltán Díjat ebben az évben Tokodi István gyermekorvos kapta, posztumusz, és Izbéki Ferenc belgyógyász, gasztroenterológus.

Dr. Paulikovics Elemér Díj 2022-t Pósa József mentőtiszt és az OMSZ Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Fejér Megyei Mentőszervezet – Székesfehérvári Irányítócsoport kapta.

A Fekete János Díjat Zimmermann György Gusztáv kertészmérnök és Galler Nándorné Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal főosztályvezetője kapta.

Viza Tiborné óvónő, valamint Néma Pál és Néma Pálné kapta, utóbbiak megosztva, a gróf Klebelsberg Kunó Díjat.

Marosi Arnold Díjat 2022 Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum igazgatóhelyettese, valamint Novák-Kovács István Zsolt pedagógus érdemelte ki.

Németh László Díjat kapott Boda János sárbogárdi iskolaigazgató és Bernáth István nyugdíjas ideje alatt is dolgozó tanár.

Pápay Ágoston Díjba részesült Dienes Katalin szociális intézményvezető és Beck Tiborné, a móri „Szent Erzsébet” Katolikus Caritas csoportból.

Idén a Salamon Lajos Díjat Bali Imre rendőr főtörzszászlós és az EUROVÉD Security Zrt. érdemelte ki.

Széchenyi Viktor Díj büszke tulajdonosa Völgyi Szabolcs, Székesfehérvár egyik kiemelkedő alakja és Ertl Ferenc vállalkozó lett.

Posztumusz kapta Szepessy László József sportoló a Terstyánszky Ödön Díjat, de ebben az elismerésben részesült Berecz Zsombor olimpiai bajnok is.

Az idei Vörösmarty Mihály Díjat a Jenői Asszonykórus és Sütő Rozália képzőművész kapta.

Wekerle Sándor Díjban a bicskei születésű Németh Tibor és a pusztavámi Gerlinger Tibor részesült.