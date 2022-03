Már csak tíz nap, és kiderül, ki nyeri meg a 2022-es választást. De valóban „csak” ennyiről lenne szó? A háború árnyékában a bal- és a jobboldali elit joggal nevezi az április 3-át sorsdöntőnek. Míg egyes politikusok sört osztogatnak, addig mások összevissza beszélnek, és azt is letagadják, amit tegnap mondtak… Megnyilatkozásaikból óhatatlanul felsejlenek a múlt árnyai: „Hazudtunk reggel, éjjel meg este…” De akadnak olyanok is, akik nem ülnek fel a provokációnak, és teszik a dolgukat, ahogy tették az elmúlt 12 évben. Most is építenek, vagy éppen alapkövet helyeznek el, nemzeti színű szalagot vágnak át, és nem utolsósorban az emberek biztonságát, jólétét igyekeznek megvédeni. Mindenkinek szíve joga eldönteni, kire szavaz, de éljünk alkotmányos jogunkkal, és nyilvánítsuk ki véleményünket!