Egy héttel ezelőtt volt itt síp, dob, álarcok, maszkok, sőt a gaz gonoszt jelképező kiszebáb is elő-, majd annak rendje és módja szerint a tavaszvárás oltárán feláldozásra került, de a telet még ezzel sem sikerült elijeszteni. Zúzmara és didergés: ez vár ránk a hétvégén. Erről szólnak az időjósok előrejelzései, ahogy arról is, egy hét múlva már merőben más időre ébredhetünk. „Hiszem, ha látom!” – felsejlik bennem az ismert szlogen. De se baj! Ha még a téltől nem is, a hozzánk nőtt maskaránktól elbúcsúzhatunk, reményeink szerint már végleg. Hétfőtől ugyanis a járványügyi korlátozások többségét kivezetik, megszűnik a kötelező maszkviselés. Ahogy miniszterelnökünk fogalmazott korábban: „Kedves maszk, goodbye!” Reméljük, hamarosan a tél is követi sorstársát, és akkor azt mondhatjuk: Viszlát tél, helló tavasz!