Ünnepi állománygyűlést tartott az alakulat a katonai hagyományoknak megfelelően, március 10-én, a Nagysándor laktanya rendezvénytermében. A katonazenekar eljátszotta a himnuszt, majd felolvasták azt a határozatot, melyet Benkő Tibor honvédelmi miniszter, és azt a parancsot, amelyet Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, az MH parancsnoka írt alá.

Az állománygyűlésen felolvasott határozat értelmében március 15-i hatállyal Páli Zoltán alezredest az elöljárók előléptették ezredessé, és kinevezték az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred parancsnokává. Az átadás-átvétel procedúrája a hagyományos módon történt, vagyis az eddigi vezető, Sipos Antal ezredes átadta, Páli Zoltán alezredes átvette, majd meglengette a zászlót.

Az eddigi vezetőt kinevezték a MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Hátországvédelmi Igazgatóságának Helyőrségtámogató Főnökségének vezetőjévé.

Az eseményen megjelent Baráth István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság első embere úgy fogalmazott: –Nagyon érdekes és megható szituáció a parancsnoki beosztás átadása, átvétele. Sipos Antal ezredesnek mostantól magasabb szinten, magasabb parancsnokságon kell helytállnia. Az én törzsemben fog dolgozni és egy országos hatáskörű feladattal látjuk el, Sipos Antal ezredes már el is kezdte a munkát a helyőrség támogató rendszerek kialakításában.

A tábornok hozzátette: – Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a jelenlegi biztonsági helyzetet, ami az országhatáron történik. A közvetlen szomszédságában lévő országban kitört az orosz-ukrán háború, ami rendkívül meghatározó a személyi állományra, illetve a tartalékos állományra nézve. Arra kérek mindenkit, hogy az ezred minden anyagi és technikai eszközével ennek a feladatnak rendelje alá magát. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az állam biztonsága, az országhatárok épsége megmaradjon.

Az átadó parancsnok, Sipos Antal ezredes azt mondta korábbi katonáinak: – A mai nap számomra egy olyan különleges pillanatot enged megélni, amiről úgy gondolom, hogy nehéz beszélni. Ma egy új fejezetet nyílik az életemben, illetve a szakmai pályafutásomban és ezzel párhuzamosan lezárul egy korábbi időszak. A lobogó átadása azért is fontos, mert jelképe a katonai becsületnek, jelzi a hovatartozásunkat és egyben jelképe mindannak, amiben hiszünk.

Az ezredet átvett Páli Zoltán ezredes azt mondta: – Egy katona életében a parancsnoki kinevezés mindig egyfajta elismerést jelent. A kívülről jövő megbecsülésen túl az egyén önbecsülésének is fontos része és talán éppen ez a kettősség az, ami számtalan gondolatot, érzelmet hoz felszínre, tettekre sarkallva engem is, hiszen katonai pályafutásom jelentős állomásához érkeztem. Megilletődöttség, büszkeség és felelősség. Röviden így foglalható össze az, amit most érzek.