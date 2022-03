A Magyar Nemzeti Bank pénztári és könyvelési bankszünnap elrendeléséről döntött a Sberbankra vonatkozóan ami február 28. éjféltől március 1-jén éjfélig tartott. Szerdán tehát már ismét beadhatók új deviza vagy forint átutalási megbízások és pénztári műveletekre is van lehetőség a bankfiókokban. Ám a hitelintézet biztonságos működésének fenntartása érdekében március 2-től 30 napra ügyfelenként 7 millió forintban maximálta a magyarországi Sberbank Zrt.-től felvehető forint és ennek megfelelő összegű deviza betétek, illetve egyéb források összegét az MNB.

A korlátozás azokat a limitet meghaladó összegeket is érinti, amelyeknél a bank már befogadta a kifizetési megbízást, ám annak teljesítésére még nem került sor. Az intézkedés a bankon belül más ügyfél számlájára történő átvezetésre is vonatkozik, illetve arra az esetre is, ha az ügyfél saját vagy más ügyfél részére befektetési szolgáltatási ügyfélszámlára kívánna pénzt átvezetni – tudatta a jegybank. Kedden napközben csak néhány ember várt arra, hogy bejuthasson a fehérvári bezárt bankfiók előterébe az ATMhez pénzt felvenni.