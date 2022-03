Ha húshagyókedd, akkor Moha és tikverőzés. A régi, termékenységi rituálékat is tartalmazó hagyomány valaha több településen is szokásban volt, ám egyik falu a másik után hagyott fel ezzel. Mohán azonban a végsőkig kitartottak, és lehet, hogy ott is megtört volna a lendület, a lelkesedés, ha a Fejér Megyei Hírlap nem ír róla a hatvanas években és ha Pesovár Ferenc nem karolja fel ezt a népszokást. A népzene- és néptánckutató személyes jelenléttel is buzdította a helyi fiatalokat arra, hogy tartsák életben a tikverőzést. A szakember akkoriban alaposan dokumentálta a hagyományt, aminek kezdete nem ismert, de szerencsére nem kell visszatanulni, tanítani, csak átélni. A helyiek nem felejtik el, így minden húshagyókedden, ahogy tegnap is, színes szalagokkal tarkított ruhájú, álarcot viselő, kenderszakállú bohócok kenik körbe korommal a korábban izgalomtól és hidegtől piros arcokat.

Ez a rendezvény nem a szavakról szól, így Kovács Sándorné polgármesternek és Törő Gábor országgyűlési képviselőnek sem kellett köszöntőt mondania, csak menekülni a bohócok elől. Természetesen hiába tették, így kormosak lettek ők is éppúgy, mint a megye számos pontjáról buszokkal érkezett iskolás, akik jobban sikítottak, mint az ijesztgetés miatt kiabáló alakoskodók. A többszáz fős tömeg aztán megindult a mohai Fő utcán, és a szalmával degeszre tömött török, a babos kendő és fehér asszonyálarc mögé bújt alakoskodók, valamint a koromtalan arcú gyerekekre vadászó bohócok sok házhoz betértek, ahol pálinkával, borral és néhol farsangi fánkkal kínálták a maskarába bújtakat. Ők azonban nem igazán időztek semmittevéssel. Helyette késlekedés nélkül hátramentek a gazda portájára, és nem kegyelmeztek. A tyúkokat, de főleg azok nyomát, bottal verték, a nyulakat korommal illették, a gazdákat pedig jókívánságokkal látták el. A népszokás része volt korábban, hogy a tojófészkekben ülő tyúkokat leverik a helyükről, hogy kilopják alóluk a tojásokat, amik az esti bálban már rántotta formájában jelennek meg. A bál most elmaradt, de azon kívül minden előkészület megtörtént, hogy megkezdődhessen a nagyböjt.