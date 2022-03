Az önkormányzati fejlesztéseket segítő, támogató pályázati lehetőségen 17,5 millió forintot nyert a falu, amelyhez 3 millió forint önrészt tett hozzá. A felújításra váró két útszakasz a falu egyik legforgalmasabb útja, hiszen ezen keresztül lehet megközelíteni az óvodát, a közösségi házat, két boltot, játszótér is van mellette, és az út végén található a község legnagyobb vállalkozása is.

Az út a hetvenes évek óta nem esett át nagyobb felújításon, így aszfaltborítása mára töredezetté, rossz állapotúvá vált. A mostani felújítás során azonban nemcsak a nagyjából háromszáznegyven méter hosszú két útszakasz borítását cserélik, de a vízelvezető árkon lévő átereszeket is.

A munka várhatóan a héten, legkésőbb a jövő héten kezdődik, és nagyjából három-négy hétig tart. Ez idő alatt forgalomkorlátozásra, félpályás útlezárásokra kell számítani, az aszfaltozás idejére pedig, ami egy nap, teljes útzár lesz érvényben. Ezen az egy napon más útvonalat kell majd választaniuk a gépjárművel közlekedőknek.