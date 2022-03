Amikor a második világháború első felvonásában a németek a lengyelországi Khatyn mellett megtalálták az orosz kommunisták által kivégzett lengyel tisztek tömegsírját, számukra nem volt kérdés, hogy a világ is úgy tudja majd: ez Sztálin bűne. Tévedtek. Elég volt kellő propagandát bevetni ahhoz, hogy német tömeggyilkosság legyen belőle évtizedekig. Mi ennek a történetnek a történelmi üzenete? Nem mást, mint ez: mindegy, mi a valóság, ha elég nagyot és gyakran hazudsz, régen véget ér a háború, mire kiderül, ki húzta meg a ravaszt a gödör szélén. Ezért kell kételkedéssel fogadnunk minden hírt, amely hozzánk érkezik a frontok felől, és ezért nem szabad korán és meggondolatlanul ítélkezni. Ám mégis akadnak tények, amelyekhez ragaszkodnunk kell ebben a kiélezett helyzetben is.

Ezek között az egyik legfontosabb, hogy több mint helyes, már-már inkább jövőbe látó döntés volt elindítani a Magyar Honvédség fejlesztését célzó programot, hiszen velünk talán, nélkülünk azonban biztosan senki sem áll majd oda fegyverrel a kezében a keleti határ mellé, ha közelebb kúszik hozzánk az Armageddon. A másik, hogy a magyar kormány és a magyar nép máris megcáfolta azt a hazugságot, hogy ne lenne befogadó és érzékeny. A valóban háború elől menekülőket rendkívüli együttérzés és segítségnyújtás fogadja, logisztikailag szinte kezelhetetlen mennyiségű adomány, felajánlás igyekszik segíteni azokat, akik átlépik a határt.

Én most már több mint két évtizede veszek részt ilyen vagy olyan módon humanitárius feladatok végrehajtásában, de nem emlékszem hasonlóra. Ott voltam 2015-ben a déli határon is, majd amikor okosan lezártuk azt, elmentem segíteni a horvátoknak: láttam biztonságos iszlám országokból érkező gazdasági bevándorlókat jó szándékú emberek segélyei között úgy válogatni, mintha ingyenpiac lettünk volna. A magyar nem csak régi harcos, bölcs nép is. Tudja, mi a különbség az anyagi és politikai hátterű invázió, a hosszú távon európai lakosságcserét előidéző iszlamizáció, és a valódi menekültválság között. A tőlünk idegen, és az európai, a magyar érdek között.

Ma olyan időket élünk, amikor nem a palackok benzinnel való megtöltésére és az önfeláldozásunkra van szükség, sokkal inkább megfontoltságra. Nem Ukrajna és Oroszország között való érzelmi választásra egy dezinformációkkal terhelt mocskos háborúban, hanem saját hazánk érdekeinek képviseletére kell gondolnunk. Ez az érdek pedig egyértelmű: biztonság, stabilitás és nyugalom, ameddig csak lehet. Józan ész. Olyan kormány kell, amely mindezt garantálja nekünk.