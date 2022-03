A Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködve szervezett honvédelmi napot a Vasvári Pál Általános Iskola hétfőn. A sportszövetség és a Székesfehérvári Tankerületi Központ együttműködésében megvalósult rendezvény zászlóshajója a Vasvári - hangzott el a megnyitón, melyen hagyományőrző honvéd diákok felvonulásával vette kezdetét a programsorozat. Viza Attila tanácsnok, önkormányzati képviselő e szavakkal köszöntötte a gyerekeket: - Kedden már március elseje - az a március, ami minden magyarnak a reményt és a szabadságot jelenti. Március idusa mindig arra emlékeztet bennünket, hogy élni csak hősként érdemes.

Török Szabolcs tankerületi igazgató szintén a gyerekekhez szólt, s rámutatott: a Vasvári honvédelmi napja számára „különösen is furcsa” világpolitikai kontextust adnak a mostani háborús események. Éppen ezért – tette hozzá -, ez a megnyitó fájóan aktuális, ám a nap nem feltétlenül a fegyverekről és a fegyverhasználatról kell, hogy szóljon, hanem sokkal inkább a hazaszeretetről. - Azok a diákok, akik hasonló programokon vesznek részt, hű hazafiak, hazaszerető polgárok lesznek – mondta és fontosnak tartotta hozzátenni, mennyire lényeges az, hogy békében élhetünk itt. - De tudjátok jól, ezért köszönettel tartozunk azoknak, akik biztosítják számunkra a védelmet, a béke fenntartását.

Az eseményen köszöntötte a gyerekeket Nébald György olimpiai bajnok kardvívó, a Honvédelmi Sportszövetség általános alelnöke is, aki elhozta Simicskó István, a szövetség elnökének üdvözletét is. Aki sajnos, a mai világ helyzetére tekintettel ezúttal nem tudott eljönni a rendezvényre. Majd kiemelte a nap kapcsán a sportot, mint a diákok számára fontos egészségnevelő tényezőt. Továbbá elárulta, hogy Székesfehérváron is épül Honvédelmi Sportközpont, ahol lőállás és lőtér is helyet kap és a fiatalok sportolását szolgálja. Laczkó Gábor, az iskola igazgatója minden vendégnek jelképes ajándékot adott: egy fapuskát, amellyel nem lehet bántani senkit.