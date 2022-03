A sírgondozásra történő felhívást az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra történő emlékezés jegyében tették közzé. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Hadkiegészítő és Toborzó Központjának választása a velencei temető szélén található kegyeleti helyre esett. Itt ismeretlen magyar, mellettük egy másik közös sírban német háborús katonák alusszák örök álmukat. Előbbiek 1944 decemberében estek el.

A Magyar Honvédség alapvetően a magyar katonák sírjáért felel, így Velencén is az ő nyughelyük rendbetételére koncentráltak a fiatalok, akik kivágták a sírra nőtt bokrokat, virágokat ültettek, lefestették a kegyhelyen álló kopjafát is.

A munka végén Gerhard Ákos, Velence polgármestere, Kiss Attila alezredes, a 6. MH Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 17. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka és Németh Andor alezredes, a fehérvári alakulat parancsnoka, nemzeti színű szalagot kötött a kopjafára, majd a diákokkal közösen mécseseket gyújtottak az 1948– 49-es, valamint a háborúkban elesett hősök tiszteletére.

Németh Andor alezredes lapunk kérdésére elmondta, ahogy az egész országban, úgy Székesfehérváron is folyik a kadétprogram szervezése. Az Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban már elindult az első kadétosztály is, a Hunyadi Mátyás Technikumban pedig szakkör formájában vehetnek részt a diákok a kadétképzésben. Hozzátette, a szakképzési centrumon keresztül a jövőben több iskolával is felveszik majd a kapcsolatot, így érdeklődés esetén más intézmények is bekapcsolódhatnak a kadétprogramba.