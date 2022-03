Az Országos Rendőr-f­őkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség együttműködési megállapodása értelmében a polgárőrök a rendőrséggel karöltve részt vesznek a migráció ellen határaink védelmében.

A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség 3 évvel ezelőtt már küldött polgárőröket mélységi határellenőrzésre. Most újból szükség volt szolgálatukra a déli határszakaszon. Pintér László, a Székesfehérvári Városi Polgárőrség elnöke elmondta, négy napot töltöttek szolgálatban és hétfőn este érkeztek haza. A Fejér Megyei Polgárőr Szövetségtől tizennégyen mentek az egyesületi gépkocsikkal a határra. A fehérváriak mellett felcsúti, dégi, zichyújfalui polgárőrök látták el a szolgálatot Mórahalmon, Ásotthalmon és Röszkén. A polgárőrök a Szegedi Rendészeti Középiskola kollégiumában kaptak szállást és ellátást. Nappali és éjszakai szolgálatot is elláttak magyar, cseh és osztrák rendőrökkel közösen. Szolgálatuk idején számos migráns próbált átmászni a határkerítésen. Elfogás is volt a közös járőrözés során.

A Tisza-parton gépkocsikkal és gyalogosan is járőröztek. Ha migráns csoportokat láttak, jelezték a rend­őrségnek. Szolgálatuk a határkerítésnél mind a négy nap eredményes volt. A munka folyamatos, az ország más területeiről érkező polgárőrökkel együtt március és április végén újabb megyei polgárőrök mennek a határra szolgálatot teljesíteni.