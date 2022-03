Kimagasló minőség

A Fejér Megyei Hírlap 60 évvel ezelőtti számában a magas minőségű borokról számoltak be. Az 1961. évi termésű borok a legjobb évjáratok közé sorolhatók – írták. 1962 tavaszán már arról számoltak be, hogy a termesztők befejezték a borok fejtését, és ezt követően felgyorsult az értékesítés is. Kár lett volna vállalni azt a kockázatot, hogy a bor a pincében menjen tönkre, hiszen akkor így fogalmaztak: „Az 1961. évi termésű borok – amellett, hogy mennyiségben is túlhaladták a várakozást – minőségileg a legjobb évjáratok közé sorolhatók.”

Mennyi az annyi?

1962-ben olyan problémával szembesült a Fejér Megyei Hírlap egyik olvasója, amilyennel most is találkozhatunk. Sokan mondják, hogy a ma „százas” papírzsebkendő-csomagban valójában nem 100 darab van. Egy olvasó arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1 kilogrammos kenyér nem 1 kilogramm, és a 2 kilogrammosnak árult sem felel meg a valóságnak. Két kenyér vásárlásakor összesen 17 dekagrammal kapott kevesebbet, mint amit kifizetett. Az illetékes szervek akkor azt nyilatkozták, a kenyeret mérés nélkül, darabszámra kell árusítani, súlyuk pedig plusz-mínusz két százalék eltérés lehet.

Mesterséges természet

Erdő születik – olvashatták a jó hírt hozó címet 1972-ben. 50 évvel ezelőtt nem voltak megelégedve a Székesfehérvár környékén található zöld felülettel, vagyis inkább annak hiánya volt a probléma: „Székesfehérvár környezete közismerten kopár: hiányzik a megfelelő város körüli zöldövezet, kevés a közeli kirándulóhely.” A sétálóerdőt a Csóri út mellett hozták létre a debreceni nagyerdő mintájára. 500–600 méter szélesre és több kilométer hosszúra tervezték az erdősávot, aminek telepítését már 1971-ben megkezdték.