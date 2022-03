Önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek és magánszemélyek. Ők mind egy emberként gyűjtenek adományokat a szomszédban kialakult háborús helyzet miatt menekülni kényszerülteknek.

A konkrét dolgok felajánlása és adományozása mellett anyagiakkal, szállítással és elszállásolással is segítenek. Jelen cikkünkben összegyűjtöttük, hogy Fejér délnyugati részén mely települések csatlakoztak a nemes ügyhöz. A városokkal kezdve, Enying már ki is szállította a szervezett gyűjtés során beérkezett ruhákat, élelmiszereket, higiéniai termékeket a barabási határátkelőnél lévő menekülteknek. Míg Polgárdi esetében a helyi önkormányzat összefogott a Szeretem Polgárdit Egyesülettel, hogy együtt hatékonyabban vezényelhessék a jótékony akciót. Ők elsősorban az ott élőkhöz szólva főzés nélkül fogyasztható élelmiszereket, tisztálkodási eszközöket, bébi­ételeket és babák számára higiéniai termékeket várnak, ezentúl takarókat, plédet és párnákat. Csősz és Soponya önkormányzatai a református egyházzal karöltve szerveztek gyűjtést, Nádasdladány pedig a Kalkuttai Szent Teréz Katolikus Karitászcsoporttal. Továbbá Úrhidán, Mezőszentgyörgyön, Csóron és Fülén is gyűjtöttek. Van, ahonnan már többször is fordultak a határ menti településeken, hogy célba juttassák az adományokat. Sőt, sok helyen továbbra is tart az akció, több önkormányzat és gyűjtésben közreműködő szervezet már konkrét „igényekkel” fordul a lakossághoz, mivel az ottani – határ menti – körülményeket látva tudják, hogy mire van szükségük a rászorultaknak.