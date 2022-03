Az önkormányzat közösségi oldalán írja: „A kivitelezési munkák elkezdődtek, és reményeink szerint április végére már használatba is vehetik a sportolni vágyó felnőttek. A sportpark változatos szerkezeti kialakítása a legkülönbözőbb nehézségfokozatú mozgások kivitelezését teszi lehetővé”. A fedett sportpark létesítésére egyébként egy pályázat nyújtotta támogatás biztosít lehetőséget, és a négyfajta – A, B, C, D – típus közül a C kerül kialakításra. Ez annyit tesz, hogy mintegy 90 négyzetméteren olyan elemekből tevődik össze, mint a bordásfal, húzódzkodó, has- és hátizomerősítő, dupla multifunkciós tréner, lépegetők. A többi típustól eltérően ez a fajta rendelkezik már tetőszerkezettel is, így védelmet nyújt majd az eső és a napfény elől is.