1. A sárkeresztúri gázoló ítélete

A borzasztó gázolás február 26-án történt, melyről videót is készítettek (a cikket it olvashatják). A gázolás során egy 16 éves fiú belehalt sérüléseibe, és egy 14 éves fiú megsérült, amikor elsodorta az autó. A 32 éves férfit bűnügyi őrizetbe vették a rendőrök, a Fejér Megyei Főügyészség néhány napon belül előállította a férfit, március elsején elrendelték a letartóztatását, ami ellen azonban a férfi és védője is fellebbezett.

2. Ismeretlen férfi holttestét találták meg a Nádor-csatornában

A rendőrségre 2021. december 16-án délután érkezett állampolgári bejelentés arról, hogy Sárszentmihály közelében, a Nádor-csatornában egy ismeretlen személyazonosságú férfi holttestet találtak. Az elhunytnál azonosítására alkalmas iratok nem voltak. A lakosság segítségét kérik az azonosításához a rendőrök.

3. Az út szélén csöppent a világba János és Anikó gyermeke Nádasdladánynál

A család megbeszélte, hogy nem apás szülés lesz, János úgy érezte, az ilyen "látvány" nem neki való. Ezzel szemben úgy alakult az élet, hogy az út mentén félreállva ő segítette világra kislányát múlt szombaton. A mentők diszpécsere az autó hangszóróján keresztül végig velük volt.

4. Melyik vendéglátóipari egység lesz a legjobb törzshely Fejérben?

Hamarosan kiderül, hogy melyek a legjobb szórakozóhelyek a megyénkben, hiszen már lehet szavazni három kategóriában is az olvasók által beküldött törzshelyekre. A tét nem kicsi! A Törzshelyekre érvényes szavazatot leadni a játék időtartama alatt, a www.feol.hu/torzshely oldalon e-mail cím megadásával lehet. Olvasóink egy képre naponta egyszer szavazhatnak.

5. Visszaszolgáltatták az ellopott kerekesszéket kis tulajdonosának a székesfehérvári rendőrök

Egy mozgássérült kisfiú kerekesszékét lopták el egy fehérvári lépcsőházból. Egy 59 éves székesfehérvári férfit gyanúsítanak a nyomozók a bűncselekmény elkövetésével, aki kihallgatása során elismerte és megbánta tettét.

6. Disznóságok a négy fal között - Így őrizheted meg füstölt árud minőségét

A sonkát akár négy, a szalonnát két hétig sózzák, míg a kolbászt csak pár percig keverik, hogy aztán mind eltűnhessen a füstölő fényesen fekete falai mögött. Ha lejönnek a füstről, ehető mind, de még nincs kész, hiszen érlelni kell őket, de hol? Kérdéseinkre ebben a cikkben választ találhatunk!

7. Rendkívüli közgyűlés: Most már biztos, minden fehérvári nevelési intézményben lesz EpiPen

Rendkívüli közgyűlést tartottak Székesfehérváron péntek reggel, hiszen több kérdésben is azonnali döntésre volt szükség.

8. Áldozatok, ragadozók - Van, hogy a Magyarországon élők jelentkeznek be az ukránoknak szánt ételért, szállásért...

A menekültek érdekében megvalósult összefogás számtalan erőteljes példával bővült az elmúlt napban. Sajnos vannak árnyoldalai is a helyzetnek. Előfordul, hogy nálunk élő cigányok jelentkeznek be „menekültként” ruháért, élelmiszerért, szállásért, ellátásért a segélypontoknál. Másokon annyira látszik, hogy egészen más világból jönnek, hogy viselkedésük megdöbbenti a vendéglátókat. Irritáló a Románia felől tízmilliós terepjáróval érkezők látványa is. Van ilyen és olyan a palettán: mindez minden háború vagy természeti katasztrófa velejárója. Ki így, ki másként lesz áldozat vagy ragadozó.

9. Két Fejér megyei olvasónk is francia profillal él tovább a közösségi oldalon

Több Fejér megyei olvasónknak ismeretlenek lopták el Face­book-profilját, és azóta is fenntartják azt – ki tudja, milyen üzelmek érdekében. "Írtam üzenetet a saját profilomnak, vagyis hát annak, aki ellopta. Azt írta vissza franciául, hogy fizessek, s akkor visszaadja".

10. Különleges vadmalac 'kirándul' családjával a Velencei-tónál (videó)

Az idei év eddigi legcukibb vadmalac családját kapta kamera-végre Simon György vadkamerájával a napokban Dinnyés közelében. Ahogy a felvételeken is látszik, egy anyakoca kíséri legalább tíz kismalacát a bokros-fás területen, egy, az emberi környezettől távol eső helyen.