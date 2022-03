A szakértő az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy bár a világ nagy része az oroszországi fenyegetőzések ellenére nem számított katonai lépésekre, 2007 óta az Európai Unió és a NATO folyamatos térnyerési tervei okán Vlagyimir Putyin tervei között ez a válaszlépés is előkelő helyen szerepelt. Mint mondta, az már egy másik kérdés, hogy az orosz elnök eredetileg villámháborúra készült – akárcsak Grúzia ellen (2008), ám az ma már látszik, hogy ezek a tervek kudarcot vallottak, így könnyen lehet, hogy beletörhet a bicskája az ukrajnai háborúba.

Tálas szerint több hibát is vétett az orosz vezetőség, de a legnagyobb talán az volt, hogy eleve alulbecsülték az ukrán ellenállást, és felülértékelték a saját haderejüket. Emiatt logisztikai és utánpótlásgondjaik is adódtak. Ennek ellenére céljuk változatlan, el akarják foglalni Kijevet, és meg akarják buktatni a mostani rezsimet. Azzal kapcsolatban, hogy lesz-e tűzszünet, Tálas Péter úgy fogalmazott, nem valószínű, aminek az oka az, hogy Oroszország katonailag és politikailag sem tud mit felmutatni. Míg a másik oldalon a Volodimir Zelenszkij vezette Ukrajna honvédő háborút vív, és egy ukrán felmérés szerint a lakosság 74 százaléka elkötelezett Zelenszkij mellett. Jelenleg egyik fél sem enged a negyvennyolcból.