A háborús krízis nemcsak példátlan összefogást eredményezett, megjelentek azok is, akik a kiszolgáltatottságból valamilyen hasznot remélnek.

Az elsők azok voltak, akik százezrekért vállaltak egy fővárosi fuvart, de akadnak még gátlástalanabbak is. A segélymunkások nőkre „vadászó” férfiak jelenlétét észlelték, ezért felhívták a figyelmet az óvatosságra, arra, hogy senki se üljön be gyanús idegen autójába, még akkor sem, ha szállást és munkát ajánlanak.

Az emberkereskedelem elleni program munkatársai ismerik a jelenséget: eleinte jól bánnak az áldozattal, aztán szexuális szolgáltatást követelnek. Megteszik azt is, hogy éhbérért dolgoztatják, aki a hálójukba kerül.