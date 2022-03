Munkásságát a Videotonban, kezdte, hogy aztán a Fehérvár Televízió megalapításától operatőrként jusson el arra a szintre, amelyet nyugdíjba vonulásáig számos hiteles híranyag, film őriz. Póci, ahogy kollégái, barátai szólították, jó kedélyű, közösségi ember volt, akitől a pályakezdő fiatalok nemcsak a képalkotás tudományát sajátíthatták el, de azt az emberséget is, amelyet pályafutásának minden pillanatában a sajátjának tudhatott, amely a hétköznapokat is ünneppé tudta tenni. 2009-ben munkásságát az önkormányzat Penna Regia-díjjal ismerte el. Nyugdíjasként is megmaradt örökmozgó, szerethető, csupa nagy betűs EMBERnek, aki küzdött betegségével, ami végül legyőzte. Fájó szívvel búcsúzunk egy legendától. Temetése március 28- án 13 órakor a pákozdi temetőben lesz. Emlékét megőrizzük!