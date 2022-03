„Forr a világ bús tengere, oh magyar!”, idézte Törő Gábor országgyűlési képviselő Berzsenyi Dániel szózatát, hozzátéve, a több mint kétszáz éve papírra vetett verssorok mintha a mának szólnának.

– Amikor a költő leírta gondolatait, egy új világ volt születőben. Ma sincs ez másként. Egy veszélyekkel teli korba léptünk, ahol egyszerre kell megküzdenünk járványokkal, illegális migrációval, energiaválsággal és nemzetközi gazdasági nehézségekkel. Mindezek mellett pattanásig feszülnek a húrok a globális politikai küzdőtéren – jelentette ki a politikus, majd leszögezte: nekünk a háborúból ki kell maradnunk. – A magyar történelem arra tanít bennünket, hogy nincs olyan ideológia, nincs olyan birodalmi érdek, amely számunkra, magyarok számára a háborút, a békétlenséget, az egymás elleni acsarkodást igazolná. Amikor háborúba mentünk birodalmi érdekek mentén, mindig rajtavesztettünk. A port mindig rajtunk verték el. Tanuljunk a történelemből: a mi érdekünk a béke és csakis a béke. Meg kell őrizzük Magyarország békéjét és biztonságát!

Törő Gábor a móri ünneplők előtt hangsúlyozta: a békéhez erő kell, az erőhöz pedig egység. Márpedig a márciusi ünnep a nemzeti egység ígérete, amely arra emlékeztet, hogy a hétköznapi könyöklés és szócsaták fölött legyen egy közös, nemzeti cél, amely összetart bennünket.

– Az oly sokféle magyart, a milliónyi irányba húzó vágyakat ma is átkarolja az a közös akarat, hogy Magyarországon egy szabad nemzet élhessen a saját független államában. Egy széthúzó nemzet nem marad szabad soha, ezért egységesnek kell lennünk akkor is, amikor még nem tudjuk, hogy milyen veszély leselkedik ránk. Egységesen cselekedtünk, amikor 2015-ben a világ másik tájáról illegális bevándorlók százezrei vonultak az országunkon keresztül. Egységesen cselekedtünk, amikor a vírus ránk tört, ezért bár számos veszteség ért bennünket, de újra talpra álltunk, és erősebbek vagyunk, mint előtte. És egységesek vagyunk most is, amikor a háború árnyékában egy emberként mozdult meg az ország. Képesek vagyunk segítő kezet nyújtani a bajbajutottaknak.

A politikus beszédében idáig jutva köszönetet mondott minden magyar ember helytállásáért. Így folytatta:

– Itt, a birodalmak árnyékában, a civilizációk útkereszteződésében a haza megmaradásáért, a nemzet megtartásáért folyamatosan küzdenünk kellett. A magyar történelemet átszövi a szüntelen viadal az önálló döntés lehetőségéért, a szuverenitásért. A magyar szabadságharcok nem hódító háborúk, hanem jogos küzdelmek a magyarok önálló döntési lehetőségéért. Ezért küzdöttek elődeink az Árpádoktól kezdve az Oszmán, majd a Habsburg Birodalom elleni harcokon át a szovjet megszállás elleni forradalomig. De a történelem nem ért véget. Birodalmi törekvések mindig is voltak és lesznek, melyek hol katonailag, hol gazdaságilag akarják az önálló döntéshozatalt szűkíteni, minket a jogos harcaink helyett más érdekek háborújába sodorni.

A kormánypárti országgyűlési képviselő arra figyelmeztetett, hogy a mi parancsunk más: számunkra a saját érdekeink a legfontosabbak, a saját sorsunkról mi akarunk dönteni, mert nekünk Magyarország az első!

– De a balsors is mindig itt volt közöttünk. A birodalmi törekvéseknek itthon mindig voltak lelkes támogatóik, akik azt vallották, furcsa ideológiai megrögzöttségtől fűtve vagy egyéni érdekek mentén, hogy kötelességünk ide vagy oda állnunk. Azt állították, hogy ha átengedjük az irányítást egy birodalomnak, az Magyarországnak is jólétet fog eredményezni. (…) Ma is vannak, akik azt vallják: alá kell vetnünk magunkat mindenféle törekvéseknek. További jogköröket kell átadnunk távoli központoknak, azt remélve, hogy azok jól döntenek helyettünk. Ma is azt mondják: háborúba kell mennünk más birodalmak érdekei szerint. Sőt, azt akarják, önként okozzunk gazdasági nehézségeket saját polgárainknak csak azért, mert egy birodalmi központ ezt várja el tőlünk.

Törő Gábor azt vallja, a történelmi tapasztalat szerint a nagyhatalmi alárendelés nem a mi történelmi főutcánkon halad, hanem zsákutcába vezet.

– Mifelénk elég egyetlen megingás, elég egy ügyefogyott kormány, egy félrecsúszott választási eredmény, és már úszik is minden, amiért keményen és évekig megdolgoztunk. Elég csak egyszer rossz irányba fordulni és oda a magyar szabadság. Nincs újabb elvesztegethető nyolc évünk, de négy se. Sőt, egyetlen napunk sincs arra, hogy visszaforduljunk a kudarcokkal teli múltba!

A képviselő aláhúzta, egy népet nem a mérete vagy a képességei tesznek naggyá, hanem a döntései. A döntés pedig a mi kezünkben van.