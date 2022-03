Badó Péter

Mi Hazánk Mozgalom

Badó Péter képviselőjelölt vagyok. 44 éves, Dunaújvárosban érettségiztem, az első diplomámat a Dunaújvárosi Főiskolán szereztem, majd a Pannon Egyetemen okleveles vegyészmérnökként végeztem. Az első diplomám megszerzése óta a Dunai Vasműben dolgozom.

2018 óta a Mi Hazánk Mozgalom helyi vezetője vagyok. Elkötelezett vagyok aziránt, hogy a választókerületem valamennyi polgárának érdekét a lehető legmagasabb szinten képviseljem. Mivel családommal ezer szállal kötődöm Dunaújvároshoz, nemcsak látom, hanem magaménak is érzem a város problémáit. Szeretném hatékonyabban kihasználni a régió gazdaságföldrajzi, demográfiai és infrastrukturális adottságaiban rejlő lehetőségeket. Megítélésem szerint a szűkebb régiók törekvéseinek integrálása kell az alapját képezze az országos szintű politizálásnak. Nagy szükség van biztos megélhetést nyújtó munkahelyekre, melyek szilárd jövőképet adnak a fiatalságnak és a családoknak, ezáltal újra vonzóvá teszik a régiót. A pandémiás helyzet, az észszerűtlen lezárások nyomán rengetegen vesztették életüket az ellátatlanság miatt, és szembesülniük kellett a betegségek hosszú távú szövődményeivel, valamint azokkal a gazdasági károkkal, amelyeket a járvány okozott. Ezen károk enyhítését tekintem célomnak.

Fehérvári Zsolt István

Magyar Munkáspárt

A harmadik út: a jóléti szocializmus

Jóléti fordulatra van szükség

Magyarország társadalmi élete jóval összetettebb, mint csupán két neoliberális csoport hatalmi küzdelme.

A mai lehetőségeinken belül a havi nettó 250000 forintos minimálbér; a havi 150000 forintos legkisebb öregségi nyugdíj; a legalacsonyabb jövedelmek szintén havi 100000 forintra való kiegészítésének elérésére összpontosítunk.

A fenti jövedelmi szintek mellett garantálni kívánjuk a mindenkire kiterjedő és teljeskörű társadalombiztosítást; a 18 éves korig tartó tankötelezettségen túl az érettségi szint felett megszerezhető első szakképesítés/diploma megszerzéséig a színvonalas és ingyenes állami oktatást; szociális igényeket is figyelembe vevő rendszerben évente legalább 50000 állami bérlakás építését; átlagos felhasználói léptékben az internet ingyenességét; minden korcsoport számára a folyamatosan korszerűsödő digitális tudás ingyenes megszerzését; méltányos szintekig az energia ingyenességét.

Kulturált, szuverén és szolidáris magyar nemzetet akarunk, békében és együttműködésben a világgal!

Hermann Henrik

Megoldás Mozgalom

Hermann Henrik vagyok, Fejér megye 4-es számú választókörzetének Megoldás Mozgalom képviselőjelöltje. Számomra fontos, hogy nyíltan és bizalommal kommunikálhassak a körzetemben élőkkel hovatartozásuktól függetlenül, és így a valós problémák kész megoldásait képviselhessem a Parlamentben. Magyarország mindennemű szellemi termék kitűnő táptalaja, így a digitalizációs gazdasági törekvések egyik megoldása lehet országunk Uniós felzárkózásához.

A Megoldás Mozgalommal együtt egy korszerű, innovatív Magyarországot szeretnék létrehozni, amihez én, a családom, a barátaim és az egész választókörzetem a nevét adhatja.

Sok-sok ígéret elhangzik a pártok részéről, de a megoldások egyik fontos eleme az, hogy miből lesz forrás bármely ígéret kivitelezéséhez, ezért a programunk első elemei pont erről szólnak.

Fontosnak tartom a mérsékelt szabadelvű gondolkodásmódot, ahol a vélemény szabadsága fontos, de a fókusz a saját feladatainkra irányul és nem mások lejáratására.

Az elmúlt ciklusok alatt olyan mértékű közbizalomvesztés van a magyar társadalomban, amelynek szükséges a helyreállítása. Ez komoly alap lenne ahhoz, hogy a választók az érdemi kérdésekre, feladatokra, megoldásokra figyeljenek és ne az elterelésre alkalmas személyeskedő vádaskodásokra.

Kálló Gergely

DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd

Kálló Gergely vagyok, két évvel ezelőtt az időközi választáson szavaztak nekem az itt élők bizalmat, nektek köszönhetően lettem a térség országgyűlési képviselője a Parlamentben.

37 éves vagyok, Dunaújvárosban élek, Budapesten születtem. Jogot és államigazgatást tanultam, 2011-től dolgoztam az Országgyűlésben, ahol a törvényjavaslatok kidolgozása, előterjesztések elkészítése, felszólalások megfogalmazása tartozott a munkakörömbe. 2016-ban lettem Pintér Tamás asszisztense, akivel a legfontosabb feladatunk a térség problémáinak felmérése és az azokra megoldást nyújtó javaslatok kidolgozása volt. 2020-ban választott meg a közösségünk a térség hangjának, azóta Fejér megye legaktívabb képviselője lettem mind felszólalások, mind beadványok tekintetében.

A vasárnapi választás sorsfordító lehet mindannyiunk számára, hiszen kormányváltás esetén végre felszámolhatjuk a különleges gazdasági övezetet, mely egy politikai merénylet volt térségünk ellen. Visszaállítjuk a rendet, hogy 14 ezer helyett újra 51 ezer ember legyen az iparűzési adóbevétel kedvezményezettje. Nem lesz több pártszimpátia-alapú osztogatás az önkormányzatoknak sem: mi egy igazságos, a helyiek igényeit figyelembe vevő támogatási és pályáztatási rendszert fogunk kialakítani.

Kohl János

Normális Élet Pártja

Április harmadikán se jobb, se bal oldalra, hanem a normális életre szavazzon!

A rendszerváltás óta eltelt 32 év summázata, hogy ma az Európai Unió legkevesebbet kereső munkavállalói vagyunk, hogy nálunk naponta 50 ezer magyar gyermek még mindig éhezik, hogy gazdaságunk az európai autóipar összeszerelő-műhelyévé alacsonyodott le, hogy termőföldjeink ismét idegen ország állampolgárainak kezében vannak, hogy ma sztrájkolnak az oktatásban a pedagógusaink megalázó megélhetés miatt, hogy a népegészségügyben az orvosok nem tudják ellátni a rászorulókat, hogy a háború rémképe itt liheg ismét a közvetlen szomszédságunkban, és hogy láthatóan olyan háttérhatalmi elit mozgatja a világ nemzeteit, ami elveszi a szabadságjogainkat és az egyén döntésünk szabadságát.

Rajtunk múlik, hogyan döntünk. Én mint a NÉP képviseletében induló képviselőjelölt, meg vagyok győződve arról, hogy Magyarország, – mely Európa közepén él már ősidők óta, és nagyobb részben tehetséges, szorgalmas emberek közössége – végre el fogja érni azt a státuszt, hogy ne gyarmati országként kezeljék. Meg kell kapnia esélyt a felemelkedésre, a jobb életre. Hazánk többet érdemel, mint amit kap a vállalkozások, a nyugdíjasok és gyermekek ellátásának, a munkavállalók fizetésének stb. terén.

Mészáros Lajos

Fidesz-KDNP

Büszke vagyok rá, hogy 37 éve gyógyíthatom a dunaújvárosiakat és a környékén élőket. Most országgyűlési képviselő-jelöltként kérem a bizalmát! Mi, akik valóban a térségben élünk, látjuk, hogy Dunaújváros és a környező települések az elmúlt években valós képviselettel nem rendelkeztek. Kizárólag a Kormány beruházásösztönző politikájának, településfejlesztési tevékenységének köszönhető, hogy a fejlődés nem torpant meg. A helyben végzett munka lehetőségével és a családok számára nyújtott támogatások révén megállítjuk a fiatalok elvándorlását, és biztos megélhetést nyújtunk több ezer embernek. A dolgozók és a nyugdíjasok megbecsülése, a fiatal életkezdők támogatása, a gyermeket vállalók segítése, a sport- és a közélet megújítása olyan cél, ami hathatós, erős képviseletet kíván. Az elmúlt négy évben a térség megtapasztalta, milyen is az, ha fontos ügyeknek nincs méltó képviselete. Nem hagyhatjuk, hogy visszatérjen a kudarcokkal teli Gyurcsány-korszak. Fontos, hogy végre hatékony képviselete legyen a környéknek. Ehhez kérem a bizalmukat!

Pozsgai Anita

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

A nevem Pozsgai Anita, a Fejér 4 körzet kétfarkúja vagyok. Tavaly év elején költöztünk Perkátára a férjemmel és gyerekekkel. Rövid idő alatt nagyon a szívünkhöz nőtt a település.

Múlt ősszel kezdtem aktívan passzivistáskodni: padokat festeni Perkátán, aztán az Iskola megállót is felújítottuk, aminek szerencsére nagyon örültek a környéken lakók. Télen szerveztem tartós élelmiszer-adományozást, részt vettünk a No Fudan aláírásgyűjtésben, valamint előtte a karácsonyi mesekönyvgyűjtésben is. A választási aláírásgyűjtés alatt két hétig kint voltunk a pultunkkal Dunaújvárosban, de megtalálhattak minket Kulcson és Perkátán is. A kampányidőszakban fákat ültetünk Dunaújvárosban és Perkátán; 27-én, vasárnap napközben elültetnivaló növényeket és ingyen sört osztunk Dunaújvárosban, a Városháza téren. 30-án, szerdán, ha valakinek kellene egy szuper kulcsi, nagyon csinos pulcsi, akkor jöjjön el Kulcsra, a posta mellett találkozhat velünk, ahol pulcsikat adományozunk az arra járóknak.

A FÁDA civil állatmentőknek viszünk még kutya- és macskatápot, mert inkább legyen kevesebb választási plakátom, de így legalább pár napig tud enni az a sok kutyus a plakátok árából.

Legyen minden jobb! Legalább egy kicsit.