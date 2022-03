Fenekes Roland

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Székesfehérváron születtem, itt élek a feleségemmel és a kisfiammal. Hat éve veszek részt aktívan a kutyapárt életében. A legfontosabb feladatomnak Székesfehérvár megszépítését tartom, többek között például a négyszínfestésekkel. 2018-ban úgy adódott, hogy felkerültem az MKKP országos listájára, a parlamentbe jutás akkor még nem jött össze. 2022-ben Székesfehérvár 1-es körzetének MKKP-s egyéni országgyűlési képviselőjelöltje leszek. Fontosnak tartom, hogy a lakosság érezzen felelősséget a lakókörnyezetéért, erről szólnak a városfelújító akcióink. Amit tudunk, felújítunk, kifestünk és újjáépítünk. Például építettünk buszmegállót a Park Centernél, egy másikat pedig nemrég felújítottunk a Liget soron. Az ehhez hasonló események mindig vidám hangulatban telnek, mindeközben hozzájárulnak az aktív cselekvő szemlélet kialakításához. Persze újranyitnánk a Vidám parkot és visszamenőlegesen szüntetnénk meg a dugókat. Az online sörcsapolás bevezetésén is gondolkodunk, amit az adócsökkentésből finanszíroznánk. Az államadósságot kisorsolnánk lottón, a fehérváriak 10 százalékkal nagyobb eséllyel nyerhetnék meg.

Göde Imre

Normális Párt

Tősgyökeres székesfehérvári vagyok immár 47 éve. A belvárosban és később a Vízivárosban éltem gyermekéveimet, mindig boldogan gondolok vissza arra az időszakra, amikor a történelmi belváros macskaköves utcáin játszottunk késő estig. Most fejünk felett lebeg egy orwelli világ megszületése. Apaként, férjként, testvérként és közösségi emberként fel kell emelnem a hangom ez ellen. Én azokat az embereket képviselem, akik hasonlóan szomjazzák a békés világot, mint én. Nagymamám az első, édesanyám és édesapám a második világháború borzalmait szenvedték végig gyermekként. Az én gyerekeim, ha rajtam áll, nem élnek át több szenvedést ezen a világon. Ennek az országnak végre egy erős érzelmi intelligenciával rendelkező, civilekből álló építő ellenzékre van szüksége, mert ott nem az ország építése a prioritás, hanem a gátlástalan kapálózás és osztozkodás a hatalomért. A félmilliós táborunknak köszönhetően minden választási körzetben indítottunk jelöltet. Az egyetlen párt vagyunk, amelynek képviselői nem kampányolnak közpénzből. Programunkban szerepel, hogy a pártok ne kapjanak állami támogatást. A Normális Élet Pártja küldetésének tekinti, hogy a „normalitás” visszatérjen az életünkbe.

Márton Roland

DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd

Tősgyökeres székesfehérvári vagyok, szeretem ezt a várost. Az a célom, hogy minden székesfehérvári jobban, egészségesebben és a megélhetés válságát magunk mögött hagyva boldogabban élhessen. A gyors diagnózis vezet gyors gyógyuláshoz, mégis több hónapos várólisták vannak egyszerű vizsgálatokra. Évek óta javaslom az ingyenes diagnosztikai központ létrehozását, a kormányváltással végre megvalósulhat ez a terv. Észszerű fejlesztésekkel kell elérni, hogy használható legyen a közlekedés. Növelni kell útjaink áteresztőképességét, újra ingyenessé kell tenni az M7-es elkerülő szakaszát! Radikálisan fejleszteni kell a közösségi közlekedést és a kerékpáros közlekedést! Annak a városnak van jövője, ahonnan nem vándorolnak el a fiatalok. Sok pályakezdőnek megfizethetetlenek a fehérvári albérletárak. Kormányzati segítséggel önkormányzati tulajdonú bérlakásokat építünk és újítunk fel. Olyan városban akarunk élni, ahol nincsenek hosszú kórházi várólisták. Ahol gyorsan el lehet jutni a város egyik végéből a másikba. Ahol zöld a lakókörnyezet és egy pályakezdőnek sem okoz megoldhatatlan problémát az otthonteremtés. Ahol jók az iskolák, ahonnan nem vándorolnak el a fiatalok. Legyünk a jövő városa!

Vargha Tamás

Fidesz-KDNP

Soha nem volt választásnak akkora tétje, mint most: a biztonság és a bizonytalanság között kell választanunk; hogy együtt menjünk előre a közösen kijelölt úton, vagy forduljunk hátra, a kudarcos múltba, mindent kockára téve. 2010 után Önökkel együtt bizonyítottuk, hogy ha lehetőséget kapunk, akkor képesek vagyunk előrelépni, hiszen az egyik legsikeresebb korszakát éli Fehérvár. Megvalósítottuk a kórházunk baloldal által leállított fejlesztését, és elindítottuk a folytatását! Elkezdtük az elmúlt 30 év legnagyobb iskolafelújítási sorozatát, az Önök támogatásával be is fogjuk fejezni. A Múzeum és az Aranybullaemlékmű környezetének felújításával történelmünk előtt tisztelgünk. Fontos eleme lesz városunk közlekedésének az intermodális csomópont, és egy új városrész kialakításának lehetőségét nyitja meg a déli összekötő út. 2010-ben az volt a kérdés, hogy újjá tudjuk-e építeni közös erővel a várost, ami méltó a múltjához és a gyermekeink, unokáink jövőjének alapja lehet. Most az a tét, hogy meg tudjuk-e védeni az eredményeinket, fennmarad-e a biztonság és a fejlődés Székesfehérváron és az országban, melyhez higgadt, határozott, felkészült képviseletre és kormányzásra van szükség.

Forrás: Torok Levente

Végh Annamária

Mi Hazánk

Végh Annamária 41 éves helyi képviselőjelöltünk, a Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg Európa legnagyobb jogvédelmi szervezeténél dolgozik. Legfontosabb politikai üzenete szülővárosa felé a közbiztonság. Kiemelt célja a hajléktalankérdés megoldása, valamint az egészségügyi és szociális dolgozók helyzetének javítása. Emellett fontosnak tartja a környezetvédelem és a közlekedés kérdését. A megvalósult környezetbarát újítások, illetve útfejlesztések mellett támogatja a további, megújuló energiát hasznosító járművek használatát. 2018 óta tagja, 2019 óta elnöke a Mi Hazánk székesfehérvári szervezetének. Már több jótékonysági munkában is részt vett, aktív szerepet vállal a város és a lakosok életének, érdekeinek képviseletében. Ragaszkodik a magyarság nemzeti értékeihez, és munkáját erre alapozva végzi. Számára a magyar gazdaság fejlesztése, a hazai gazdaságok támogatása a legfontosabb a multinacionális vállalatok monopolhelyzetének ellensúlyozására. A Mi Hazánk Virradat programja számára az útmutató Magyarország felemelkedéséhez. Jelmondata: Becsülettel, tisztességgel – Székesfehérvárért és Magyarországért!