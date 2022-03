Ősiben él a Schmid család, Anikó, János és a 3 éves Levente. Nagy boldogságban várták második gyermekük érkezését, akivel Anikó február 28-ára volt kiírva. Éppen ezért 26-án délután teljes nyugalomban telt a napjuk...

– Szombaton a szüleimnél voltunk, kora este értünk haza. A feleségem pakolgatott, ám egyszer csak mondja, érzett egy pukkantást a hasában, elfolyt a magzatvíz – meséli János, hogyan kezdődött a szombat esti kalandjuk. Akkor még nem sejtette, mi vár rá... Hamarosan, 7.50-kor útnak is indultak autóval a fehérvári kórház felé.

– Ám Nádasdladánynál azt mondta a feleségem, azonnal álljak félre és hívjam a mentőket. Meg voltunk ijedve mind a ketten. Gyorsan félreálltam az út szélére, közben hívtam a 112-t, ahol átkapcsoltak a mentőkhöz. Feleségem az anyósülésen ült, így kiszálltam a kocsiból, hogy átmenjek az oldalára. De mire átértem, már kopogott az ablakon, hogy már kint van a baba feje! – emlékezik vissza a felgyorsult eseményekre az apuka. Anikót hátrafektette, s közben a hívást rácsatlakoztatta az autó kihangosítójára.

– A diszpécser végig beszélt hozzánk, elmondta, mikor mi fog történni, mit kell tennem, hol fogjam meg, mit segítsek. Köszönöm neki, mert ő is kellett hozzá, hogy ilyen szép történet legyen a végén - mondja János, aki szerint négy nyomásra, másfél perc alatt született meg a baba. – Amikor kijött a baba feje, mondta a diszpécser, hogy tegyem alá a kezem, s ne ijedjek meg, ha mozgatja, mert ezzel segíti a vállát, hogy kijöjjön – avat be a csodálatos részletekbe az apuka. Aki nem gondolta, hogy a korábbi, viccnek szánt allegóriája valóra válhat. Merthogy korábban viccelt azzal, hogy a második szülés állítólag könnyebb lesz és majd biztosan olyan lesz, mintha a vizes csúszda végén kellene elkapni. Nos, nem tévedett sokat...

A kicsi problémamentesen megszületett apuka kezében, és Anikó is jól viselte a történteket, nem pánikolt senki. János tette, amit mondtak neki: letörölgette a babát, anyuka közelében tartotta és a kabátjával takarta be őket. – Eszembe nem jutott, hogy minden be van csomagolva és ott van a csomagtartóban – teszi hozzá. Nem telt el 5 perc és a mentők is megérkeztek. Apuka átadta a kis családját a mentőknek, és ekkor leszakadt róla az óriási teher. – Addig a pillanatig minden megvan, de amikor becsukódott mögöttük az ajtó, mintha megszakadt volna a film. Csak részletek vannak meg – mondja az egyébként teherautó sofőr fiatalember. A család azóta haza mehetett, a kicsi is jól van: Emese – akivel ugye 7.50-kor indultak útnak –, 20.01-kor született 3330 grammal és 48 centiméterrel. Bátyja és az egész család, nagyszülők boldogságára.