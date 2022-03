Zámolyon a művelődési házat jelölték ki átmeneti szállásnak, ahol jellemzően néhány éjszakát töltenek a menekült csoportok, ám a csákberényi református turistaszállón hosszabb ideig tartózkodnak majd a menekültek. – Bő egy hete 9 ukrán édesanya és 10 gyermek került nálunk elhelyezésre. Hangsúlyozom, nem gazdasági menekültek, mindannyian Ukrajna háborús övezetéből, Harkovból jöttek, otthonaikat lerombolták. Az önkormányzat minden segítséget megad nekik, hogy mihamarabb saját lábra álljanak. Van hölgy, aki szerdán már állásinterjún volt Fehérváron, és ugyancsak szerdán vittük be őket az idegenrendészeti hivatalba, hogy papírokat intézzenek maguknak – kezdte Vécsei László, Csákberény polgármestere.

A csákberényi polgármester azt is elmondta, „vendégeik” – akik közül csak egynek dolgozik Magyarországon közvetlen rokona – között van tanár, bolti eladó, könyvelő, szakács is. Vécsei szerint igyekeznek beilleszkedni a közösségbe, a március 15-i ünnepségen is részt vettek és mindenért hálásak, amit segítségként kapnak. A szállásukat rendben tartják, a gyerekek online módon bekapcsolódtak az ukrán oktatásba, a felnőttek állást keresnek, hogy hosszabb távon ne kelljen a falura és az emberek jóindulatára hagyatkozniuk. Amint pedig lehetséges, haza szeretnének térni – fűzte hozzá Vécsei.

A csákberényiek rövid idő alatt több mint fél millió forint készpénzt is összeadtak, hiszen a családoknak szükségük van némi költőpénzre is addig, ameddig azt maguk nem tudják előteremteni. A szomszédos Zámolyon sajnos rosszabbak a tapasztalatok. Ahogy azt Sallai Mihály polgármestertől megtudtuk, a községben rövid idő alatt két busznyi menekült fordult meg. Először 34-en érkeztek háborús övezetekből, másodszor viszont Mórról vittek át húsz nagyszőlősi menekültet, akik jelezték, egy évig maradnának a faluban és számonkérték a polgármesteren a lakást, meg a mobiltelefont, amit ígértek nekik. Valahol, valakik.

– Hogy mikor érkeznek hozzánk menekültek, azt előre nem lehet tudni, telefonos jelzést csak néhány órával azelőtt kapok, hogy útnak indul velük az autóbusz. Az pedig, hogy kik érkeznek hozzánk, csak akkor derül ki, amikor kinyílik a művelődési háznál a busz ajtaja – árulta el Sallai. A katonai matracokkal berendezett művelődési ház csak átmeneti szállásként szolgálhat, de Zámolyon is érkeznek adományok a menekültek ellátására, akiknek a 24 órás felügyeletét is megszervezték. Erre nem csak az előfordult nézeteltérés miatt volt szükség – egy alkalommal rendőrt is hívtak –, de mivel az érkezők között akadt cukorbeteg és epilepsziás is, jobb, ha van a helyszínen mindig elérhető segítség.