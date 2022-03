Úgy is mondhatjuk, hogy „hazaérkezett” az újonnan kinevezett vezető. Korábban már több mint tíz évig szívvel-lélekkel irányította a helyi művelődési házat Elszeszerné Sólyom Anna, aki 2015-ben úgy döntött, ideje váltani.

– Megpróbáltam elmenni, és más munka felé kacsingatni. Más területen próbálkoztam, bár eleinte a kultúra és közösségfejlesztés területén: Székesfehérváron, a Nemzeti Művelődési Intézetben dolgoztam mint Fejér megyei koordinátor. Ez nagyjából másfél-két évig tartott, majd úgy döntöttem, váltok. Ekkor kerültem a járási hivatalba, ott hatósági ügyintézőként dolgoztam, majd visszakerültem Ercsibe, úgy látszik, hogy itt van dolgom, sőt tény és való, hogy itt van dolgom. Ekkor a polgármesteri hivatalban, a polgármester és a jegyző mellett dolgoztam mint titkársági előadó – mesélt az elmúlt évek történéseiről a nemrég kinevezett intézményvezető.

Mint mondta, az évek alatt többször írtak ki pályázatot a művelődési ház vezetői állásának betöltésére, ám akkoriban hallani sem akart róla. Tavaly aztán élete fordulóponthoz érkezett, s rájött, mégsem ott a helye, ahol akkor dolgozott. A sors is így gondolta, hiszen éppen ismét keresték a művelődési ház új vezetőjét.

– Ez az utam, ami meg van írva, úgyhogy visszajöttem, és nagyon jól érzem magam. Tény és való, olyan, mintha el sem mentem volna, nagyon szeretem ezt csinálni. Hiányzott ez az egész légkör, az emberek. Amikor korábban a városban sétáltam, akkor is sokszor kérdezték tőlem: „Miért nem mész vissza? Az a te helyed – a városlakók kérése immár egybeolvadt Anna céljaival, így 2022 januárjában ismét kezébe vette a művelődési ház sorsát. Mint mondta, elsődleges célja, hogy visszaépítse a korábbi kapcsolatrendszereket, hogy a civilekkel, az intézményekkel, a helyi társulásokkal együtt térjen vissza azokhoz a dolgokhoz, melyek korábban már pozitív fogadtatást kaptak. Márpedig célok és tervek bőséggel vannak.

– Nagyon sok gondolatom, javaslatom van, sok újdonságot is szeretnék bevezetni. Rövidtávú cél, hogy az intézmény épületén olyan felújításokat és karbantartásokat el tudjunk végezni, amik bár fontosak, de az elmúlt időszakban elmaradtak. A másik legfontosabb projekt a rendezvények szervezése – sorolta a művelődési ház régi-új vezetője, aki szeretné a fiatalokat is megszólítani, becsalogatni a művelődési ház rendezvényeire. Ebben sokat segít a 23 éves lánya, aki számos, fiatalokat érdeklő ötlettel, javaslattal tud szolgálni.

– Már be is adtunk egy pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, fiataloknak terveztem terasztalálkozót, esti, illetve éjszakai programokat, például retró partikat, ami most nagyon népszerű. Emellett szeretnénk például Karády-esteket is szervezni, ami a kicsit idősebbeknek is tartalmas kikapcsolódás, illetve a helyi amatőr színjátszó csoportokkal szeretnénk fiatalokat érdeklő műsorokat csinálni. Van továbbá egy fiatal csapat, amely pályázott anno kültéri mozi üzemeltetésére, velük felvettem a kapcsolatot, hogy rossz idő esetén a mozit vigyük be a művelődési házba, ezzel is becsalogatva a fiatalokat. Új programként az egészségfejlesztési irodával közösen városi levendula pikniket szervezünk, ahol összegyűlhet a város apraja-nagyja. A Márton-nap hagyományait eddig nem nagyon követte a település, így ebben is szeretnénk most úttörők lenni, illetve szeptember első hetében vannak az Eötvös-napok, az idei pedig különösen fontos lesz számunkra, ugyanis 60 éve, 1962-ben épült a művelődési ház, ezt is szeretnénk méltóképp megünnepelni. – sorolta a terveket az intézményvezető.

A művelődési ház mellett természetesen a könyvtárban sem állt meg az élet. Elszeszerné Sólyom Anna elmondta, folyamatosan igyekeznek naprakészek lenni, rendszeresen bővítik a könyvtár állományát annak érdekében, hogy minél több olvasó megtalálja a hozzá illő olvasnivalót.