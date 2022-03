Az iskola rajztagozatának meghatározó személyisége, tanára, Kárpátiné Somogyi Csilla, aki betegsége miatt körülbelül egy éve nem tud a tanítással foglalkozni. Munkatársai elmondták róla, hogy nagyon sokrétű személyről és egy kiváló tanárról van szó, akit a diákok is különösen szeretnek.

– Egy ilyen hosszú betegség nagy terhet ró a családra, és ezért merült fel az iskola nevelőtestületében az, hogy segíteni szeretnénk – mondta a kezdeményezés szervezője.

Összesen tizenkettő kép érkezett az aukcióra, amelyeket az iskola művészeti tanárai, valamint az intézmény egykori tanulói, akik ma már mind művészeti tevékenységekkel foglalkoznak: Matúz Péter, Koczor Attila, Szamosi Ma­riann és Nemes-Mihályi Erika ajánlottak fel. Néhány kép már gazdára is talált, a szervezők célja viszont egyértelműen az, hogy mindegyik alkotás új tulajdonoshoz kerüljön.

A még megvásárolható képeket a Prohászka Ottokár utca 6. szám alatti galéria kirakatában és az iskola weboldalán is bármikor meg lehet tekinteni.

Azonfelül, hogy egy kollégájukat támogatják, az akció­nak szintén fontos része az is, hogy a gyerekek az adományozó szerepet is lássák, mintát kapjanak a segítségnyújtásból, és megtapasztalhassák, hogy a segítség adott esetben bizony gyógyító erejű is lehet.