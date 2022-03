Menekülésük óta talán az első megnyugvással teli délelőttjüket tölthették Pázmándon a kicsik, s lehettek ismét gyerekek ennek a foglalkozásnak köszönhetően. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester asszony a menekültek érkezésének első hírére verbuválta ismét össze csapatát és indult el a budapesti vasútállomásra és a határhoz, hogy ott segítsen, ahol tud.

– Amikor ez a család leszállt a vonatról, láttuk a szemükben a bizonytalanságot. Többször is egymásra néztünk, tudtuk, éreztük, hogy valamilyen módon mi kapcsolódni fogunk. Hamarosan oda is mentünk hozzájuk, és elmondtuk, azért vagyunk ott, hogy segítsünk – meséli a polgármester asszony, aki kinyitotta a polgármesteri hivatal mellett azt az önkormányzati házat, ahová szo­ciális alapon szállásolhatják el azokat, akiknek szükségük van a segítségre. Kicsi gyerekek és fiatal édesanyák érkeztek így Pázmándra, akiket meglátogathattunk Magyarországra menekülésük után pár nappal.

Az étel miatt nekik már nem kell aggódniuk – az otthon harcoló férfiakért azonban igen

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Manapság senkinek nem kell ecsetelni, milyen szörnyűséges élethelyzetből érkeztek hozzánk ezek a családok, mégis teljes bizalommal fogadtak bennünket átmeneti otthonukban. Átmeneti, merthogy elmesélték tört angolsággal, hogy egyikük úti célja Németország, másikuké pedig Portugália. A 34 éves Yuliia, a 33 éves Katya és az 56 éves Ludmila tessékelt beljebb a lakásba, ahol néhány napja már várják papírjaik intézését, és ahol kipihenhetik az elmúlt hetek fáradalmait. De ők már láthatóan a jövőbe tekintenek, igyekeznek nem arra gondolni, ami mögöttük van. Ebben segítségükre vannak azok a fényképek, melyeket a fogadó országokban készítettek számukra otthonról, házról, azok, akik várják őket. Hogy pontosan kik, azt ők sem tudják. Mindenesetre olyan emberek, csoportok, akik valamilyen módon segíteni akarnak a háború elől menekülőknek. Németországban és Portugáliában is, mindkét helyszínen szervezett körülmények között fogadják ugyanis őket: a gyerekeket óvoda, iskola, a felnőtteket pedig már munkahely is várja, és egy otthon, ahol akár hosszabb, akár rövidebb ideig is élhetnek. A fiatalasszonyok bátorsággal és reménykedve tekintenek a jövőbe, úgy is, hogy a család férfi tagjai Ukrajnában harcolnak most is.

– Én is szerettem volna beállni katonának, hogy harcolhassak a hazámért. De sajnos erre nem volt lehetőségem – próbálja elmesélni a szőke Katya, s még fényképet is mutat, amelyen elszántan áll a légó­pince viszonylagos biztonságában, terepmintás, majdnem katonai ruhában. De anyaként most más feladata van: biztonságban tudni a gyermekeket, akik most a másik szobában pihennek, játszanak. A 8 éves Veronika és a 7 éves Kizzil telefont babrál, mint bármelyik másik kisgyerek a 21. században, amelyik ilyen eszközt kaparint meg a felnőttektől. Az 5 éves Yeyvheniy pedig kockajátékokkal foglalja le magát. Közben mi a konyha szűk terében csoportosulunk, kávé, rántotta készül ebédre. S kínálják az ismeretlen vendéget – azaz engem is – szeretettel. A spájzban Ludmila büszkén mutatja a kovászos uborkás üvegeket, de mivel ő egyáltalán nem beszél angolul, így nem egyértelmű, hogy ezt Ukrajnából hozták magukkal, de mintha azt próbálta volna elmesélni: ezt bizony még ő készítette otthon.

A délelőttöt a pázmándi művelődési házban töltötték, most ismét „otthon” vannak a gyerekek: próbálnak elvonulni a világ elől

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Majd pedig fényképek kerülnek elő a telefonjukból, mutatják kijevi otthonukat, amit el kellett hagyniuk, és azt a légópincét, ahol nyolc napot töltöttek a gyerekekkel. Az angolt csak szűk szókinccsel beszélik, így gyakran átcsapunk Activity játékba: mozdulataik­ból, mondattöredékeikből kirajzolódnak a háború zajai, a fejük felett elhúzó bombák és vadászrepülők rémséges emléke. Talán az utolsó pillanatban jutottak ki a városból. Kijevből ma már nem sok jó hírt kap ugyanis Európa. Újabb képek következnek: egy hideg, sötétszürke pince képe sejlik fel, lecipelt kanapéval, kevés élelemmel, valamivel tömött zsákokkal. Ez volt nyolc napig a menedékük, majd bátorságot gyűjtöttek, és elindultak. Épp olyan körülmények közepette, amit videofelvételeken mutatnak nekem. Lakókörnyezetüket látom, tele sebesült emberekkel, lebombázott házakkal, s mondják: vannak, akik ott maradtak, akik még nem indultak el vagy nem is fognak talán soha.