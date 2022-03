– Úgy néz ki, hogy az április 8-i határidő tartható a kis Budai és a Prohászka út tekintetében. Látszik, hogy van olyan szakasz, ami gyakorlatilag szinte már elkészült, és van olyan is, amivel a jövő héten még lesz munka. Nagy szükség volt arra, hogy ezt a fejlesztést megvalósítsuk, hiszen 80-100 éves csőhálózatot cseréltünk, és maga az útburkolat is nagyon rossz állapotban volt – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester a helyszíni bejáráson. Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője kiemelte, a csomópontokban növényszigeteket alakítanak ki, valamint a belváros felőli járda a korábbinál 60 centiméterrel szélesebb lett, segítve ezzel a gyalogosok közlekedését.

A kivitelező képviseletében Hegyi László főmérnök elmondta, jövő héttől megnövelt kapacitással dolgoznak, hogy az útszakasz minél előbb járható legyen. Az elkövetkező napokban elkezdik az aszfaltszegélyek építését és az aszfaltozási munkálatok is folytatódnak.