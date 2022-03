Immár 55 évvel ezelőtt, 1967 márciusában alapították a nyugállományúak klubját, méghozzá azzal a céllal, hogy összefogja a nyugállományú tiszteket, tiszthelyetteseket, bízva abban, hogy egy olyan közösséget tudnak létrehozni, amely összetart és tagjai tudnak együtt művelődni, szórakozni és nem utolsó sorban példát mutatni az utánuk érkező generációknak hazaszeretetből, szolgálatkészségből.

Vadon Gábor alezredes, a pillanatnyilag 230 tagot számláló klub jelenlegi elnöke beszédében visszaemlékezett arra, hogy mennyi mindent tett a szervezet az elmúlt 55 év alatt. Mint kiderült ápolják beteg társaikat és az elhunytak emléket, emellett részt vesznek a hazafias nevelő munkában is. A közösségi élet pedig nem merül ki a szórakozásban, sportolásban és üdülésben, ugyanis egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos előadásokat, sőt bor- és süteménysütő versenyeket is tartanak. Az egyesület független és nyitott civil szervezet, így bárki tagja lehet, aki elfogadja az alapszabályt.

Az eseményen felszólalt Szalay Gábor is. A klub korábbi, kilenc éven át regnáló elnöke elmondta: -A nyugállományú katona is katona. Felesküdtünk, azok lettünk, azok is maradtunk. Akként is halunk meg és ennek megfelelően, ha nem változik semmi, így is temetnek el bennünket. Fontos kiemelnem, hogy mi nem eltartottak vagyunk, hanem egy értékteremtő közösség.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: -Jó érzés újra itt lenni, ahol korábban én magam is szolgáltam, két alkalommal is. Nemrégiben elkezdtük a haderőreformot, többek között azért, hogy visszaadjuk a katonáknak azt a presztízst, ami valaha volt. A szíve mélyén mindenki katona marad, aki ezt a hivatást választotta, ezért a haderőfejlesztéssel kapcsolatos a munkában számítunk a nyugállományúak segítségére is. A mi eskünk egy életen át tart és ez kell, hogy jellemezze valamennyi katonát, így a nyugállományúakat is.

A miniszter elismerő oklevelet adott át a jelenlegi elnöknek majd emlékérmek, ajándéktárgyak átadása zárta az ünnepi állománygyűlést.