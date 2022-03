Az év első hónapjaiban több régen várt fejlesztés ért célba Sárkeresztúron. Míg a tavalyi évben az utcák felújítása dominált, idén már a közösségi terek és közterületek szépítése, építése kapott nagyobb hangsúlyt. Mindegyik fejlesztés a Magyar falu program támogatásával valósulhatott meg, amelynek keretében csak az elmúlt három évben több mint 145 millió forint kormányzati támogatás érkezett Sárkeresztúr különböző fejlesztéseire.

Az önkormányzat 2021 nyarán sikerrel pályázott egy traktor, valamint hozzá tartozó rézsűkasza beszerzésére. A 14,6 millió forintos támogatásból vásárolt eszközök nemrég megérkeztek a településre, így a továbbiakban hatékony segítséget nyújthatnak az utcák, a terek, a mellékutak és a zöldfelületek karbantartásában.

Az önkormányzat 2016-ban a sportparkok létrehozását célzó pályázati felhívásra eredményes támogatási kérelmet adott be, így lehetőséget kaptak egy C típusú sportpark kialakítására. Év elején a tényleges munka is megkezdődhetett, nemrég pedig az új eszközök hivatalos átadására is sor került, így a helybéliek immár birtokba vehetik a felnőtt játszótér minden egyes eszközét.

Azoknak is van okuk az örömre, akik nem kifejezetten sportolás céljából mennek a Hősök terére, ugyanis a kibővült játszótér a kisgyermekek számára biztosít aktív és minőségi kikapcsolódási lehetőséget. Utóbbi beruházás egy 2020 novemberében elnyert pályázat eredményeként valósulhatott meg. A harsány színekben pompázó játszótéren egyebek mellett csúszda, mászóka és mászófal várja a kisgyermekes családokat. A játszótérrel a fejlesztések azonban még korántsem értek véget: egy tavaly megnyert pályázatnak köszönhetően hamarosan a Damjanich utcában kap helyet a település második játszótere.

Harsány színekben pompázó játszótér várja a sárkeresztúri gyerekeket

Forrás: SB

– Nagy öröm számomra, hogy egy olyan közösségi tér alakul ki Sárkeresztúron, amelyre egyébként nagy szükség van. Remélem, hogy az elkövetkező időszakban ezt a közösségi teret nemcsak megőrzik, hanem használják is. – fogalmazott Varga Gábor országgyűlési képviselő, kiemelve, a vidékfejlesztés kapcsán látható eredmények kísérik a falvakkal közös munkát.

Mindezeken túl további régen várt fejlesztések is célba érhetnek idén. A helybéliek többször jelezték a problémát, miszerint a Szabadság utcai sportpálya talaja alkalmatlan a versenyszerű labdarúgásra. Ennek orvoslására nyújt lehetőséget a Vihar Lovas Egyesület által a Falusi Civil Alapból elnyert anyagi forrás, melynek köszönhetően mintegy 3 millió forintos támogatásból újulhat meg a pálya talaja. A terület tavasszal nyerheti el végleges formáját.

A Hősök terén – az általános iskola bővítésére beadott pályázat részeként – létrejöhet továbbá egy műfüves focipálya is, ami a tervek szerint a bitumenes kézilabdapálya helyére kerül.