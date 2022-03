A Baptista Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan szállít adományokat határon belülre és határon kívül, a kárpátaljai területekre egyaránt. A Tessely Zoltán országgyűlési képviselő által gyűjtött és szerdán reggel a központba szállított adományokra nagy szüksége volt a szeretetszolgálatnak.

- Az utántöltés a folyamatosan ürülő raktárakban elengedhetetlen – szögezte le Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat igazgatója, rámutatva: - Láttuk azt, hogy kezdetben nagyon nagy volt a lelkesedés, minden szempontból rengeteg segítséget és támogatást kaptunk. Egy hónappal a háború kitörése óta azonban ez a lendület alábbhagyott. Továbbra is szeretnénk azonban bátorítani minden adományozót, hogy támogassa a munkánkat a kárpátaljai menekültek számára, ugyanis még mindig nagy szükség van élelmiszerre, könnyen feldolgozható tartós, tartalmas élelmiszerre és higiéniai termékekre egyaránt. A beérkező adományokat folyamatosan szelektáljuk, fóliázzuk, igény függően szálláshelyekre, tranzitpontokra, valamint a kárpátaljai területekre visszük.

Tessely Zoltán is már a háború kitörésekor megkezdte a gyűjtést, mégpedig a régi csákvári könyvtár épületében.

- A gyűjtést folytatjuk, az adományokat azonban már nem a határra visszük, hanem ide, a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi központjába. Amikor kicsit lanyhul a kitartás, akkor össze kell fogni, és rátenni még egy lapáttal.

Kardos Ádám, Pákozd polgármestere mellett Soltész Miklós államtitkár szintén részt vett az adományok kipakolásában s elmondta:

- Abban az előre-gondolkodásban, felelősségteljes munkában, amit az elmúlt időben elindítottunk, részt vett a Baptista Szeretetszolgálat is. Ennek köszönhető az, hogy felkészülten tudtuk fogadni ezt a szörnyű időszakot, a menekültválságot. Amikor a kormányzás felelősségével hozunk döntéseket, akkor nem lehet hirtelen ötlettől vezérelve fegyverekről, katonákról, háborúba indulásról dönteni, riogatva az embereket, tönkretéve Magyarország helyzetét! A felelősségteljes gondolkodás az, ami megvédhet bennünket és ez az, ami lehetővé teszi, hogy több százezer embernek segíthessünk. A tét óriási! Szörnyű tragédiákkal találkozunk, ami engem is arra bíztat, hogy kimondjam: az, aki a háború kiterjesztését kívánja Magyarország részéről, magyar fiatalokat, édesapákat küldene a háborúba, mind olyan keserű pillanatokat okozhat a nemzetnek, mint ahogy ezt Ukrajnában látjuk. Ez tehát nem játék. Feladatunk most, hogy segítsünk, felelősségünk, hogy a kárpátaljaiakat támogassuk és részt vegyünk a béketeremtésben.