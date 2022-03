A víz világnapja alkalmából a pedagógusok egy egész hetet szentelnek arra, hogy a víz jótékony hatásait megismertessék a gyerekekkel, akiket a tiszta ivóvíz fogyasztására szeretnének sarkallni a cukros üdítőitalok helyett. Az intézményigazgató, Hollósi Lászlóné elmondta, hogy iskolájuk életében már hosszú évek óta kiemelt fontosságú az egészséges életmódra való nevelés. Számos olyan programjuk van, amely ezt a célt szolgálja, ilyen a mostani Happy hét is, amelynek fő szervezője és lebonyolítója Kajádi Henrietta biológia–környezetvédelem szakos tanár.

– Ezt a programhetet már évek óta tartjuk. A cél az, hogy a gyerekek mellőzzék a cukrozott és szénsavas italokat, szeretnénk megmutatni nekik, hogy a vízfogyasztás mennyivel egészségesebb alternatíva. Ennek jegyében egész héten át ismeretterjesztő tanórákon vehetnek részt, oktatóvideókat nézhetnek, sőt még a testnevelésórákba is becsempésszük a vizet. Példaként: a sorversenyek során cipelniük kell magukkal egy vizespalackot. Ezentúl indítottunk rajzpályázatot is, illetve neveztünk a Fejérvíz Zrt. rajz-, fotó- és szlogeníró pályázatára, melyen harmadik helyezett lett Halász Laura tanulónk a rajzával – mondja a pedagógus.

A hét egyik fő attrakciója volt, amikor a szerdai nap folyamán összeterelték a kék pólóba öltözött gyerekeket, és a segítségükkel egy hatalmas vízcseppet formáltak az udvaron.