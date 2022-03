– Nagy dolognak számít, hogy egyáltalán elkészülhetett ez a 300 méter hosszú fal a 614 szenttel! Én azt hiszem, hogy ilyen szent-gyűjteménnyel jelen pillanatban senki nem rendelkezik! Mégis, azt gondolom, szükség van rá, mert példaképekre mindig szükségünk van. A jelenlegi zűrzavaros világban végképp! A szentek példaértékű élete pedig – sehol a világban – nem képezi vita tárgyát, – fogalmazott a házigazda, s hozzátette: a szentek kapcsán Habakuktól indul az alkotások sora, aki Krisztus előtt a 7. század környékén élt, s egészen II. János Pál szobráig bezárólag lehet végigjárni az alkotásokkal teli falat, időrendi sorrendben felfedezni a példaképeket. Mindenki megtalálhatja a számára értékeset, különlegeset – hangzott el az avatón, ahogy az is: természetesen ez a 614 szent szobor nem az összes. – Tekintve, hogy az egyház 10-12 ezer szentről tud, az itt látható alkotások tehát egyházi példaképeinknek csak egy picinyke töredékét mutatják be. A kerámiákat az Igaron élő és alkotó Oroszi család készítette – árulta el Alekszi Zoltán.

– Jelentős gyűjtőmunka előzte meg az alkotás folyamatát - árulta el a közönségnek Oroszi István, az egyik alkotó, hozzátéve: – Nagyon sok mindennel foglalkozhat az ember életében, eldöntheti azt is, milyen úton indul el, de én azt gondolom, hogy az a helyes út, amihez felülről kapunk támogatást. Ez az, amit tiszta szívvel tudunk elvégezni – fogalmazott a keramikus-fazekas.

A szentek falán sorakozó alkotások mindenkihez szólnak, minden nemzetségből, kontinensről vannak itt szentek a legismertebbektől a kevésbé ismertekig. Tóth István, Gárdony polgármestere megköszönte azt a jelentős munkát, ami a Várparkban zajlik már évek óta, hozzátéve, hogy itt bizony gyakran „csodák történnek”.

– Mindenkinek van egy küldetése az életben, vannak, akik ezzel a küldetéssel nagyon jól tudnak bánni és maradandót alkotnak. Nem csak saját maguk számára, de egy nagyobb közösség, a magyarság, a Kárpát-medence lakossága részére is – fogalmazott a polgármester utalva Alekszi Zoltán folyamatosan megújuló ötleteire. – Ő az a fajta ember – hangzott el az avatón –, aki soha nem áll meg, mindig gondolkodik valamin és cselekszik – ez a küldetése.

Spányi Antal megyéspüspök e szavakkal áldotta meg a szentek falát:

– Zoltán elhivatott ember, mert amit itt létrehozott, csak elhivatottsággal valósulhatott meg. Különleges, érdekes és tanulságos itt a látvány, ahogy az lett a szentek panteonja is, ahol felidézhetjük a szentek alakját, formáját és életútjukat is. Ez a szemlélődés tanítást adhat, vonzhat bennünket arra, hogy a példát kövessük. Adja az Úr, hogy minél többen lássák és megsejtsék annak az életnek a szépségét, amit a szentek éltek és amelyre bennünket is hívnak.

Az eseményre eljött Tolcsvay Béla énekmondó is, megköszönte a házigazdának, hogy létrehozta a szentek falát s „nem nyugszik és addig csinálja tovább, amíg azt teheti” – fogalmazott. Az ötletgazda számára ez a fal egyfajta hála – árulta el később a hírlapnak: – 2008-ban volt egy súlyos betegségem, amikor azt hittem, hogy vége lesz a világnak. Ez adta az indíttatást, hogy visszatérjek az egyházhoz, a keresztény tanításokhoz. És immáron látszik, hogy 14 éve nincs vége a világnak számomra – mondta.

A képre kattintva további fotók láthatók.