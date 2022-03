Fejes László elmondta: a 2021-es – ezúttal is kápolnásnyéki központú - országos jótékonysági vadászat adományátadó „roadshow”-jának első átadására kerülhetett sor ezen a találkozón. Ezt követően pedig szerdán megkezdődnek a megyei kórházak hivatalos látogatásai, melyeken szimbolikusan is megkapják az intézmények a tavaly év végén gyűjtött adományokat. Így hamarosan a Fejér megyei kórházba is elérkezik az OJV küldöttsége.

- Adományozó okirat formájában 42 millió 300 ezer forintot adtunk át, melyből országosan hatvannégy, gyógyítást célzó, vadonatúj, korszerű orvosi eszközt vásároltunk – hangsúlyozta az ügyvezető, kiemelve a jótékonysági vadászat mottóját: „Egy beteg gyermek is sok!” - De ezt a vadászok nem csak ideológiai alapon értelmezik, hiszen a tettek mezejére lépve adakoznak évek óta.

A 2021-es év feladatokban és kihívásokban is bővelkedett, melyek közül egyet említ: a vadászati világkiállítást, melynek több helyszínén is megjelent az OJV. Ám a viszontagságok sem kerülték el a kezdeményezést: - A teljes társadalom, így a vadászok is bizonytalan helyzetben érezték magukat a koronavírus járvány miatt. Mégis, ebben a környezetben is megmozdultak, melynek köszönhetően a karitatív program az előző évhez képest fejlődni tudott, s ez több mint példaértékű! Ez igaz a támogatók, a jelenlévők és a kapcsolódó vadásztársaságok növekvő száma tekintetében is - amely pedig rekordösszegű adományt jelentett 2021 végén.

A Jótékonysági Vadászat globális adományszámlálója 124 millió forintnyi adománynál, s 172 orvosi eszköznél jár.

- A magyar vadászok eljutottak ezzel a programmal egy olyan szintre, ahol a jótékonysági vadászat ma már igazodási pontot jelent, miközben a legismertebb és legnépszerűbb vadászati eseménnyé vált. Példát kívánunk mutatni más társadalmi csoportoknak is – tette hozzá az ügyvezető, majd elárult részleteket is a miniszteri találkozóról: - Kásler Miklós miniszter úr méltatta a közhasznú nonprofit szervezetet, amely önálló entitásként képes volt országos szintű programot felépíteni. Köszönetét fejezte ki a résztvevőknek, támogatóknak és biztatott mindenkit: fogadják el a vadászokat és vegyenek példát a ma már hungarikumként értelmezhető jótékonysági támogatási programról.