A félórás kampányműsor szereplői a két országgyűlési jelölt, valamint egy helyi cigány politikus volt Márki-Zay Péter mellett. Márton Rolandtól a kampányleveleiből megszokott módon azt hallottuk, hogy épüljön állami beruházásban Székesfehérváron diagnosztikai központ, ahol az emberek laborvizsgálatait el tudják végezni. Ez a kampányszlogen Márton Rolandtól azért is furcsa, mert 2006-ban éppen az ő pártja privatizálta a Szent György Kórház jelenlegi területén is működő diagnosztikai központot, ami azóta is az ő kezükben van. Így az egyszerű halandó azt gondolhatja, hogy Márton Roland azt szeretné, hogy legyen még egy diagnosztikai központ, amit majd mások fognak privatizálni.

A 2-es választókerületi ellenzéki képviselő-jelöltje, Fazakas Attila határozottan megvádolta a jelenlegi kormányt, hogy nem törődik a határon túli magyarsággal. Ez azért is furcsa a marosvásárhelyi politikustól, mert éppen ő állt be Gyurcsány Ferenc mellé azzal, hogy ne választhassanak Magyarországon a határon túl élő magyarok. Márki-Zay Pétert a lelkes körülbelül 200 fős közönsége tapssal fogadta. A kormányfőjelölt sajtókérdésre miszerint tárgyalt-e az ukránokkal? - elsőkörben azt mondta, semmilyen tárgyalást nem folytatott Ukrajna vezetőjével, majd a közönség előtt elmondta, hogy természetesen folytatott tárgyalást. Igaz, az ukrán elnököt kétszer is Jeszenszkiként nevezte meg, de segítőtársai odaszaladtak és jelezték neki, hogy Zelenszkijnek hívják. Miközben a helyi jelöltek a békességről, a gyűlölet elfelejtéséről, a támadások beszüntetéséről beszéltek, eközben Márki-Zay Péter határozottan és durván támadta a jelenlegi miniszterelnököt és a kormány külügyminiszterét, sőt Szijjártó Pétert hosszú évekig tartó börtönnel fenyegeti, teljes vagyonelkobzással. A jelenlevők között többekben is felmerült a Lenin-fiúk által előidézett hangulat. Fél óra letelével a nagygyűlés békében véget ért, és Márki-Zay Péter a Hotel Magyar Királyba távozott, ahol sajtótájékoztatót ígért a sajtó résztvevőinek, ám a hotelbeli tartózkodása után a hátsó ajtón távozott következő helyszínére.