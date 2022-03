A háborús események példátlan összefogást indítottak be hazánkban, amelynek a segélyszervezetek mellett cégek és magánszemélyek is részesei. A seregélyesi általános iskola a gyűjtőpontok egyike lett, ahová sok közeli településről hozzák az adományt: tartós élelmiszert, takarókat, ruhaneműt. Ám nem csak a gyűjtésből veszik ki a részüket, a helyszínre szállítás dolgában sem vártak másra. Felvették a kapcsolatot kárpátaljai partnereikkel, akik már napok óta félszáz kelet-ukrajnai menekültet szállásolnak el és élelmeznek. Ám Kárpátalján kezdenek kifogyni mindenből, ezért segítséget kértek, így vállalni kellett nemcsak az út fáradalmait, de a határátlépés bizonytalanságát is.