– Azt gondolom, sokan úgy érezték, szükség van egy ilyen gyűjtésre. Nagyon örülök, hogy tele tudtuk pakolni a kisbuszt. A munkatársak megmutatták, hogy nem csak beszámolnunk kell a történésekről, hanem összefogva segítenünk is – emelte ki Kaiser Tamás, a Fehérvár Médiacentrum munkatársa, aki összefogta a gyűjtést. Mint mondta, nagyon sok gyermekruhát gyűjtöttek össze kollégáival, emellett követték az Alba Bástya kéréseit.

Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója köszönetét fejezte ki a Médiacentrumnak és mindenkinek, aki segítséget nyújt a Fehérvárra érkező menekülteknek. Tisztl Henrik kiemelte, jelenleg nagyon nagy az adakozási kedv – ezt jól mutatja az is, hogy rövid időn belül három telepakolt mikrobusz is érkezett –, de reméli, ez a következő hetekben is fennmarad.

A Fehérvár Médiacentrumhoz csatlakozva a Fejér Megyei Hírlap is elindította gyűjtését, a munkatársak felajánlásai már elkezdtek sorakozni, amelyek majd szintén az Alba Bástya szervezetéhez kerülnek.