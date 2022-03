Németh Norbert polgármester 2020 novemberében jelentette be, több évtizedes álom valósulhat meg: lesz tájház! Ehhez az önkormányzat 5 millió forintot nyert a Magyar falu programban, majd Soltész Miklós államtitkárnak köszönhetően további 19 millió forintos támogatást kaptak a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül a régóta elhagyott, ám a műemlékvédelmi hivatal által egyelőre életveszélyesnek minősített ingatlan megvásárlására. Ezért is van kint az utcafronton a „Belépni szigorúan tilos!” tábla. Az önkormányzat azonban már elkezdte a munkát: alátámasztották a veszélyesnek minősített épületrészt, a tetőn cserélték a rossz és pótolták a hiányzó cserepeket, az épület vízelvezetését is megoldották, hogy ne ázzanak tovább a falak. Az udvaron kivágták az elburjánzott növényzetet, az épületből is kihordták a felesleges holmit.

– A száriaktól már érkeznek a tájháznak szánt adományok – mutatja a polgármester a boltíves verandán álló felújított szecskavágó gépet. – Az építőanyagok egy része is már idekerült, részünkről kezdődhetne a helyreállítás, ám erre még várnunk kell, ugyanis támogatásra pályázni csak azután tudunk, ha a teljes műemlékvédelmi felújítási tervet, amit várnak most tőlünk, jóváhagyja a műemlékvédelem. Ez akár két évbe is telhet – teszi hozzá.

A vegyes falazású ház, amelynek helyén biztosan állt korábban is épület, egy 1886-os szári térképen már szerepel. Az épület a tipikus szári, egyenes parasztháztól eltérően L alakú, és nagyobb is, hisz tehetős parasztcsalád élt itt annak idején. Ám durván két évtizede lakatlan. Utcára néző részében két lakószoba és egy kisebb konyha kapott helyett. Hátrébb van a nagykonyha, majd az éléskamra, a műhely, aztán a gazdasági helyiségek következnek. A műhelyben keverednek a már összeadott régi ipari és mezőgazdasági eszközök és a 60-as évekből itt maradt munkapad és szerszámok. A faajtó belső felén stencillel festett felirat: „Géber József. Szár”. A család lányát sikerült felkutatni, azóta is kapcsolatban állnak vele: 96 éves, Amerikában él és nagyon örül, hogy végre lesz gazdája a háznak. A nemzetiségi önkormányzat által korábban gyűjtött lakberendezési, dísz- és egyéb tárgyak, valamint a ruhaneműk természetesen még nincsenek itt.

– A 60-as évekből vannak külső és belső fotóink a házról, azok alapján szeretnénk mindent a régi formájában helyreállítani. Végső célunk, hogy 2031-re, a svábok Szárra történt betelepítésének 300. évfordulójára olyan tájházat hozzunk létre, amely méltó otthona lesz egy falutörténeti kiállításnak, felmenőink életén keresztül pedig megélhetjük a gyökereinket és a jelenünket.