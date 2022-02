Önkormányzati fenntartásban kezdi meg működését Fehérvárcsurgón a területi fogászati ellátás 2022. február 9-től. A körzet továbbra is 17,5 órás működést engedélyez és finanszíroz, amely a rendelési időn túl tartalmazza az iskolafogászati ellátást is. Temesvári Krisztián polgármester bízik benne, hogy a fog- és szájbetegségek alapellátása mellett, a fogászati szűrővizsgálatokra és fogászati prevencióra is kellő hangsúlyt tudnak fordítani, főleg a gyerekek körében.

A fogorvos rendelési ideje:

szerdán: 13.00-19.00 óra között

csütörtökön: 13.00-19.00 óra között.

Az ellátás igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés szükséges, amelyet az alábbi elérhetőségen lehet megtenni hétfőn 8-12 óra között, valamint a rendelési napokon 13-14 óra között.

Telefonszám: 20/476-3009

Cím: Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 14. (Művelődési ház mellett)

