Szerdán délelőtt az egyesület elnöke, Rák Vilmos Zsolt örömmel számolt be lapunknak arról, hogy a közelmúltban mintegy 5 millió forint értékben vásárolhatott új gépjárművet a helyi polgárőrség. Mindez a Magyar falu program támogatásával és a terület országgyűlési képviselőjének, Törő Gábornak a közreműködésével valósulhatott meg. – Nagy segítség az új autó, ugyanis a másik tulajdonunkban lévő polgárőr gépjárművel már több mint 200 ezer kilométert tettünk meg az évek alatt. Jelenleg 34 tagunk van, melyből 20-an vállalnak aktív szolgálatot, ezt Szabadbattyán bel- és külterületein tesszük, ideértve Lajostelep, Emmaróza és Felsősomlyó településrészünket is – mondta az elnök. Majd a polgármester, Szabó ­Ildikó is szólt néhány szót.

– A polgárőreink rengeteget tesznek Szabadbattyán közbiztonsága érdekében. Mind a lakók, mind pedig az önkormányzat sokat köszönhet nekik. Utóbbi részéről elmondhatom, hogy tevékenységükkel nagy terhet vesznek le a vállunkról.