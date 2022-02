A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa azokat az élménypedagógiai programokat, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez, és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez. A rendezvény hat előadással várta a résztvevőket. A program elején köszöntőt mondott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke és Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja.

Beszédeikben köszönetet mondtak a pályázat létrejöttében és kivitelezésében részt vevő szervezőknek, partnereknek, pedagógusoknak. Hangsúlyozták, hogy a pályázat révén létrejövő Titkok Házával közös értéket teremtettek. Mind a kidolgozott tananyag minősége, mennyisége, az oktatás metodikája és módszertana olyan, ami példaként szolgálhat a köznevelésben. Elmondták, hogy bár a pályázat egy meghatározott része most lezárult, de a Titkok Háza programja nem áll meg. Az élményközpont működése nem csak folytatódni fog, hanem bővülni is, nem csak városi, hanem megyei viszonylatban is.

Innentől azoknak az iskoláknak a bevonására is lehetőség lesz, amelyeknek még nem volt alkalmuk megismerni a Titkok Házát, sőt beszéltek arról is, hogy még ebben az évben több Titkok Háza pont fog nyílni megyei szinten, hogy még több helyen elérhetőek legyenek azok az oktatói módszerek és innovációs eszközök, amiket itt, Fehérváron megálmodtak.