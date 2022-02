Akárcsak sok más település önkormányzatai és civil szervezetei előtt, úgy Csór előtt is megnyíltak a pályázási lehetőségek: utóbbiak nem kevesebb, mint tíz pályázatot terveznek benyújtani. Megtudtuk, hogy a tízből kettőt már be is adtak.

Csapadékvíz-elvezetésre 250 millió forintnak megfelelő támogatási összegre nyújtották be igényüket, míg a helyi tornacsarnok és annak öltözőjének energetikai korszerűsítéséhez 175 millió forintra pályáztak. Ezek jelenleg elbírálási fázisban vannak.

Mivel Csór 5000 fő lélekszám alatti község, így a Magyar falu program is számos fejlesztési lehetőséget biztosíthat számukra. E tekintetben nyolc témakörben indulnak ebben a hónapban a pályázatokon. Első körben a polgármesteri hivatal épületének energetikai megújulásának befejezését szeretnék elnyerni, majd egy mobiltárolót építeni az önkormányzat tulajdonában lévő gépek tárolására. Ezt követi a szolgálati lakás felújítása, a belterületi utak és járdák tatarozása, a temető ravatalozójának és urnafalának megépítése, végül pedig egy kültéri fitneszpark létesítése. Ezek tehát az idei fejlesztési tervek.

A polgármesternél arról is érdeklődtünk, van-e olyan egyéb terv, történés, amely kilátásban van Csórt illetően. Válaszában igen érdekes kijelentést tett.

– A helytörténeti kutatásban részt vevő lakosaink találtak egy potenciális régészeti lelőhelyet. Jelenleg még nincs pontos besorolása, ezért mondtam inkább úgy, hogy potenciális. Még nem történt semmiféle helyszíni bejárás, lett volna ugyan nemrég, de sajnos a koronavírus közbeszólt. Így bízom abban, hogy a héten erre sor kerül. Keressük még a lehetőségeket és a forrásokat a feltáráshoz – mesélte nagy lelkesedéssel Csete Krisztián, akiről időközben megtudtuk, hogy végzettsége alapján történész, így nem csoda a nagy fokú érdeklődés és izgatottság. Egyelőre tehát várnak, hogy megérkezzenek a szakemberek, és megvizsgálják, hogy a terület alkalmas-e kutatómunkára…