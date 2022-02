Ahogy Márkus Páltól, az egyesület elnökétől megtudtuk, nagy szükség volt már az új járgányra a faluban, mivel a külterületi utak állapota nem a legmegfelelőbb normál személygépjárművel való közlekedésre.

– A pályázatot még az előző elnökünk Andorfy Ottó adta be, de 22 év elnökség után, nem vállalta tovább a tisztséget, így jómagam fejeztem be a pályázati feladatokat a gépjárművel kapcsolatban. Ezúton is szeretném megköszönni Andorfy Ottónak és feleségének az elmúlt 22 év áldozatos munkáját az egyesületünkben! – kezdte beszélgetésünket a vezető.

Márkus Pál elmesélte, hogy az egyesület 1991-es megalakulása óta megszakítás nélkül végzi a település kül- és belterületén a járőr szolgálatait és a rendőrséggel, tűzoltókkal, mentőkkel együttműködve sokszor részt vesz baleseti helyszíneken, valamint rendkívüli veszélyhelyzetekben a katasztrófavédelmi tevékenységek segítésében.

– Szorosan együttműködünk a helyi önkormányzattal, a lakossággal, szükség esetén az itt lakóknak segítünk, karitatív tevékenységek – például a rászorulóknak étel szállítás, vírusvédelmi oltópontra és visszaszállítás – vagy a települési rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási feladatok végzésében. A lakók között általánosan elismert a közbiztonság megőrzésében végzett több évtizedes áldozatos munkánk. Feladatainkat a vírushelyzet alatt is folyamatosan végezzük, a vírushelyzet diktálta szabályok betartásával. 2021-ben például, összesen 808 szolgálatot láttunk el 78 fővel. Ehhez hozzátartozik a nappalos és az éjszaki szolgálat is! – tette hozzá elhivatottan.

Kiemelte, hogy egyre fontosabb a településhez tartozó külterületeken az ilyen jellegű aktív részvétel, minden időjárási körülmények között. A régi, öregedő, egyszerű személyautó helyett szerettek volna egy, a rossz időjárási viszonyok, és a terepen is jól használható, emelt hasmagasságú, korszerű, esztétikus, megbízható járművet használni közhasznú tevékenységünk során, így esett a választásuk egy új gépjárműre, amelyet a pályázati pénzből vásároltak meg.

– A település minden lakójának nagy segítség lesz, ha a kiválasztott új járművet hamarosan szolgálatba tudjuk állítani. Már csak a felmatricázási munkálatokra várunk és hamarosan minden tordasi lakos láthatja a településen az új autót. A támogatás közvetlen célja a polgárőr egyesület részére, a község kül- és belterületén történő felhasználásra, általános polgárőri feladatok ellátásához felhasználandó új autó beszerzése volt. A jármű főleg a minden napi járőrszolgálatban, rendkívüli vészhelyzetekben, karitatív feladatok ellátása során fogjuk használni – fogalmazott az elnök, hozzátéve tevékenységünket a kezdetektől fogva önkéntes munkával, térítésmentesen látják el.

– A 2021-es toborzásunk sikeres volt és 2022-ben is folytatjuk! Bízom benne, hogy az új autó is vonzóbbá teheti majd a jelentkezéseket a fiatalok körében, akiket tárt karokkal várunk! Hiszen nincs is jobb érzés, mint segíteni, támogatni szeretett lakóhelyünket.