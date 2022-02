A csákvári fórumon a házigazda Illés Szabolcs polgármester és Pálffy Károly megyei közgyűlési alelnök csatlakoztak a vezető Fidesz–KDNP-politi­kusokhoz. A meghívók nem titkolták véleményüket: Európában és világszerte csökken a keresztény egyházak szerepe, súlya, amit hazánkban az állami támogatásokkal és a párbeszédre, együttműködésre való felkéréssel igyekeznek ellensúlyozni. Természetesen az izraelita és a kisebb keresztény egyházakat is a hagyományos értékrend őrzőiként tartják számon hivatalosan és a közgondolkodásban is, a kölcsönösség jegyében. A kormány 2010-től anyagi erőkkel is növekvő mértékben támogatja az egyházakat, hiszen nincs vagyonuk, attól az államszocializmus idején megfosztották őket. „Cserébe” segítséget kérnek a közösségszervezésben, oktatásban, a szociális gondoskodásban, s ezekre nagy a társadalmi igény.

Magyarországon 2010-től számottevően nőtt az egyházak részvétele a közoktatásban, a szociális intézményekben, s az állam támogatásával szorgalmazza e folyamatot. Soltész Miklós országgyűlési képviselő, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő találkoztak a 3-as számú választókerület papjaival, lelkészeivel, világi vezetőivel Csákváron, a Floriana Közösségi Házban, nem titkolván: egyenesen segítséget kérnek a választások előtt. Az ellenzék pártjai nyíltan egyházellenesek, pedig a mai Európában szükség van a hivatalos egyházak közreműködésére, az értékválság viharaiban biztos pontok kijelölésére. Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Óvodák, iskolák, idősotthonok, egyéb intézmények nyíltak-nyílnak e közreműködés révén, s nagyszabású templomfelújítási program folyik – ez utóbbi műemlékvédelem is egyben. A 3-as számú választókerületben tavaly egymilliárd forint kormányzati támogatást fordítottak templomokra és egyházi épületekre mintegy negyven helyszínen, kiemelt volt Bicske 250 milliós és Etyek 150 milliós támogatásával katolikus templomaira. A doni emlékkápolna az országos program századik állomásaként került a listába. Tavaly 1800 építkezés indult el, egyik-másik építészeti mestermű, hangzott az értékelés. Soltész Miklós kiemelte: a nevelés, a lelki támogatás mindennél fontosabb mai világunkban, ebben kérik az egyházak aktív közreműködését.

– Az építés csapatmunka, miként a rombolás is az – mondta. Az országban 2010 óta kétezernél több templom újult meg, kétszáz új templom épült, néhány a határon túl. Egyházi közösségi terek újultak meg, miként ötszáz egyházi köznevelési intézmény is, táborok, zarándoklatok, gyermekprogramok, ifjúsági találkozók kaptak támogatást. Az állam különösen az egyházi szociális intézményeket részesíti magas anyagi megbecsülésben önfeláldozó munkájukért. Szociális és gyermekvédelmi területen az eredmények jól érzékelhetők a tíz esztendő után, s ezt folytatni szeretnék. „Töltsük meg tartalommal és lélekkel a helyszíneket, az eseményeket, Európa újraevangelizációja a tét”, zárták az eszmecserét.