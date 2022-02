Közösségi oldalán számolt be arról Cser-Palkovics András polgármester, hogy a Vízivárosban városrészi bejárást tartottak pénteken Horváth Miklósné képviselővel. Mint írta, egyik legfontosabb teendőként merült fel, hogy rendezzék a Gáz utcai tízemeletes és a Rákóczi úti négyemeletesek közti garázssor környezetét. – Az utakat, a járdákat és a parkolókat is szeretnénk felújítani, így megállapodtunk abban, hogy idén indítjuk a felújítás tervezését, jövőre pedig a kivitelezésre is szeretnénk sort keríteni. A forrásokat a városi költségvetésből biztosítjuk – fogalmazott a polgármester.